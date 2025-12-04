scorecardresearch
 
गुरुग्राम: शादी के लिए युवती को बनाया बंधक, पुलिस ने रेस्क्यू कर सेफ हाउस पहुंचाया, मां और पिता पर केस दर्ज

गुरुग्राम के सेक्टर 9 में एक युवती ने अपने माता पिता पर जबरन शादी कराने और घर में बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया है. शिकायत मिलते ही पुलिस ने युवती को घर से रेस्क्यू कर सेफ हाउस भेज दिया. युवती के पिता नरेश कटारिया वार्ड नंबर 8 से भाजपा पार्षद हैं. पुलिस ने दोनों पर BNS-2023 की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

शादी के लिए युवती को बनाया बंधक (Photo: Representational)
गुरुग्राम के सेक्टर 9 इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने अपने ही माता पिता के खिलाफ जबरन शादी कराने और घर में बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया है. शिकायत मिलते ही गुरुग्राम पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और युवती को उसके घर से रेस्क्यू कर सेफ हाउस भेज दिया.

युवती ने पुलिस से गुहार लगाई थी कि उसे बचाया जाए क्योंकि उसके माता पिता उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करवाना चाहते हैं. जब उसने इस शादी का विरोध किया तो परिजनों ने उसे घर के अंदर ही बंद कर दिया. युवती की 4 दिसंबर 2025 को शादी तय थी, लेकिन उससे पहले ही उसने पुलिस थाने में शिकायत देकर मामला दर्ज करवाया.

बंधक बनाई लड़की को पुलिस ने बचाया

पीड़िता ने अपने पिता नरेश कटारिया और मां राजबाला के खिलाफ सेक्टर 9 थाने में शिकायत दर्ज कराई है. नरेश कटारिया वार्ड नंबर 8 से भाजपा पार्षद हैं और स्थानीय राजनीति में पहचाना जाने वाला नाम हैं. पुलिस ने दोनों के खिलाफ BNS-2023 की धारा 127(4) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह उच्च शिक्षित है और MBA, B.Ed और M.Ed तक की पढ़ाई कर चुकी है. उसने खुलासा किया कि वह किसी और से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है. जब यह बात उसने परिजनों को बताई तो उसके घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई और उसे कमरे में बंद कर दिया गया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

युवती ने गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर, जिला उपायुक्त, डीसीपी, मुख्यमंत्री हरियाणा और महिला आयोग को अपनी मेल आईडी से मेल कर सुरक्षा की मांग की थी. एफआईआर में उसने दर्ज करवाया कि उसे अपने ही परिजनों से जान का खतरा है और प्रशासन से सुरक्षा देने की अपील की है. गुरुग्राम पुलिस PRO संदीप कुमार ने बताया कि मामला गंभीर है और पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. पीड़िता को सुरक्षा प्रदान कर दी गई है और आगे की कार्रवाई जारी है.

