कुत्ते ने काटा तो परिवार बना जल्लाद! डंडे और पत्थर से पीट-पीटकर मार डाला, 4 गिरफ्तार

गुरुग्राम के प्रताप नगर इलाके से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक परिवार ने गुस्से में एक आवारा कुत्ते की पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस के अनुसार, इस परिवार के चार सदस्यों, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है सभी को गिरफ्तार किया गया है. घटना रविवार सुबह की बताई जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, पुलिस जांच में सामने आया कि कुछ दिन पहले इस आवारा कुत्ते ने कुलभूषण नामक व्यक्ति को काट लिया था. इसी बात से नाराज होकर कुलभूषण, उसके बेटे देव कुमार, हिमांशु और एक नाबालिग ने मिलकर कुत्ते पर हमला कर दिया. तीन लोगों ने डंडे से कुत्ते को पीटा, जबकि एक ने उस पर बड़ा पत्थर फेंका.

मारने के बाद कचरे में फेंका शव

पुलिस ने बताया कि कुत्ते की मौत के बाद आरोपियों ने उसका शव उठाकर कचरे के ढेर में फेंक दिया. इस पूरे मामले का वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस में की.

पुलिस ने चारों को पकड़ा

पुलिस ने सोमवार को नई कॉलोनी थाना क्षेत्र में मामला दर्ज किया है. आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 325 (किसी पशु की मृत्यु या स्थायी चोट पहुंचाने का अपराध) के तहत FIR दर्ज की गई है. फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है. पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

