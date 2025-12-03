फतेहाबाद: छात्राओं का कॉलर पकड़कर गिराया, बाल खींचकर घुटनों से बुरी तरह मारा... हैवान स्कूल डायरेक्टर का वीडियो वायरल

हरियाणा के फतेहाबाद के भूना इलाके में एक प्राइवेट स्कूल के संचालक द्वारा दो छात्राओं को बुरी तरह बाल पकड़कर पीटने का मामला सामने आया है. मंगलवार को 53 सेकेंड का यह सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन और महिला आयोग हरकत में आ गए. घटना 24 नवंबर की बताई जा रही है.

और पढ़ें

वीडियो में बाल पकड़कर पीटते दिख रहे संचालक

ढाणी भोजराज स्थित नवज्योति हाई स्कूल के संचालक सुभाष चंद्र वीडियो में 11वीं-12वीं की दो छात्राओं को लाइन में खड़े-खड़े थप्पड़ मारते, बाल पकड़कर जमीन पर पटकते और घुटनों से मारते हुए नजर आ रहे हैं. दूसरी छात्रा को वह गले से पकड़कर आगे खींचते और जोर से झकझोरते दिखते हैं.

स्कूल को सिर्फ 10वीं तक मान्यता, 11वीं-12वीं की चल रही थीं क्लासें

जांच में सामने आया कि स्कूल को केवल 10वीं तक की मान्यता है, लेकिन यहां 11वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई भी कराई जा रही थी. पुलिस ने संचालक, छात्राओं और अभिभावकों के बयान दर्ज कर लिए हैं.

परिजनों ने कहा, ‘राजीनामा हो चुका है’

छात्राओं के परिजनों का कहना है कि उनका मामले में स्कूल संचालक से समझौता हो चुका है और उन्हें कोई शिकायत नहीं है. इसी वजह से पुलिस के पास अब तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है.

Advertisement

स्कूल संचालक का बयान, ‘धमकाया और थप्पड़ मारे’

संचालक सुभाष चंद्र ने स्वीकार किया कि फोन मिलने पर उन्होंने 24 नवंबर को छात्राओं को ऑफिस में बुलाया था. इस दौरान उन्हें धमकाया और दो छात्राओं को थप्पड़ भी लगाए. उन्होंने कहा कि उनकी किसी से कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है.

भूना थाना प्रभारी ओमप्रकाश ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने स्कूल का निरीक्षण किया और प्रिंसिपल से बात की. फिलहाल परिजनों की ओर से शिकायत नहीं मिली है, फिर भी पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है.

महिला आयोग ने मांगी रिपोर्ट

मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला आयोग ने फतेहाबाद पुलिस और शिक्षा विभाग से पांच दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है.

---- समाप्त ----