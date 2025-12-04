scorecardresearch
 
फरीदाबाद: दिल्ली ब्लास्ट आरोपियों से जुड़े दो केमिकल शॉप्स सील, अवैध रसायन और लाइसेंस उल्लंघन का खुलासा

फरीदाबाद में नगर निगम ने दो केमिकल शॉप्स की जांच की, जिनसे दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉ. मुज़म्मिल और डॉ. शाहीन सईद ने रसायन खरीदा था. जांच में पता चला कि शॉप्स में अधिक रसायन रखे गए थे, लाइसेंस का दुरुपयोग किया गया और ग्राहक रिकॉर्ड नहीं रखा गया. एसडीएम की कमेटी ने शॉप्स को सील करने की सिफारिश की.

दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और कार्रवाई.(Photo: Representational)
फरीदाबाद में नगर निगम ने गुरुवार को दो केमिकल शॉप्स की जांच की, जिन पर दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉ. मुजम्मिल और डॉ. शाहीन सईद को रसायन बेचने का आरोप है. यह कार्रवाई एसडीएम त्रिलोचन और NIA की मांग पर गठित कमेटी के निर्देश पर की गई.

कमेटी ने मामले की जांच के बाद MCF के संयुक्त आयुक्त जितेंद्र जोशी को पत्र लिखा और शॉप्स को सील करने की सिफारिश की.

यह भी पढ़ें: फरीदाबाद में किराए का कमरा, महीनों तक ब्रेनवॉश... ऐन मौके पर सुसाइड बॉम्बर बनने से इनकार कर गया जसीर वानी

शॉप्स की जांच और सीलिंग प्रक्रिया

एसडीएम कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, कमेटी ने दोनों दुकानों का निरीक्षण किया और उनके ऑपरेटरों से पूछताछ की. इस दौरान दुकानों को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई. NIA ने पहले ही कथित आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद BR Scientific and Chemicals और Paul Chemicals को तलाशी के लिए छापा मारा था. जांच में यह पता चला कि इन दुकानों से आरोपी रसायन खरीद कर विस्फोटक बनाने की तैयारी कर रहे थे.

अवैध स्टॉक और लाइसेंस उल्लंघन

जांच में यह भी खुलासा हुआ कि दोनों दुकानों में अनुमत मात्रा से अधिक रसायन रखे गए थे और उनके व्यापार लाइसेंस का दुरुपयोग किया जा रहा था. दुकानदार बिना लाइसेंस रसायन बेच रहे थे और ग्राहकों का रिकॉर्ड नहीं रख रहे थे. NIA ने डॉ. शाहीन को भी शॉप पर लाकर दुकानदार के सामने पूछताछ की थी.

रिकॉर्ड और कमेटी की सिफारिशें

दुकानदार ने दावा किया कि हर दिन सैकड़ों लोग खरीदारी के लिए आते हैं और वह सभी चेहरों को याद नहीं रख सकता. जांच अधिकारी ने दुकानों का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया और एसडीएम से कमेटी बनाने की सिफारिश की. कमेटी की जांच में यह पाया गया कि शॉप्स नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी सीलिंग की सिफारिश की गई है. इस कार्रवाई से फरीदाबाद में सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन की सतर्कता का स्पष्ट संदेश गया है.

