दिल्ली कार धमाका: अल-फलाह मेडिकल कॉलेज के चौथे डॉक्टर निसार का नाम आया सामने, दो गिरफ्तार, एक मारा गया

दिल्ली कार बम धमाके की जांच में अल-फलाह मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की संलिप्तता के नए खुलासे हो रहे हैं. अब तक चार डॉक्टरों के नाम सामने आ चुके हैं. डॉ. मुजम्मिल और डॉ. शाहीन को गिरफ्तार किया गया है, जबकि डॉ. उमर धमाके में मारा गया और डॉ. निसार अब तक लापता है.

अल-फलाह कॉलेज के डॉक्टर निसार की तलाश में पुलिस (Photo: Screengrab)
अल-फलाह कॉलेज के डॉक्टर निसार की तलाश में पुलिस (Photo: Screengrab)

दिल्ली में हुए कार बम धमाके की जांच में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं. इस आतंकी साजिश में अब अल-फलाह मेडिकल कॉलेज का नाम लगातार सामने आ रहा है. जांच एजेंसियों को अब तक इस कॉलेज से जुड़े चार डॉक्टरों के बारे में जानकारी मिली है, जिनका संबंध सीधे या परोक्ष रूप से इस मामले से जुड़ता दिख रहा है.

सबसे पहले डॉक्टर मुजम्मिल का नाम सामने आया था, जिसे जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया. पूछताछ में डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर उमर के नाम भी सामने आए, जो दोनों भी अल-फलाह मेडिकल कॉलेज से जुड़े थे. पुलिस ने डॉ. शाहीन को हिरासत में ले लिया, जबकि डॉ. उमर दिल्ली धमाके में मारा गया था.

दिल्ली ब्लास्ट में चौंकाने वाला खुलासा

अब इस जांच में चौथे डॉक्टर निसार का नाम भी सामने आया है. बताया जा रहा है कि डॉ. निसार धमाके के बाद से ही लापता है और उसकी तलाश जारी है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इन चारों डॉक्टरों का एक-दूसरे से क्या संबंध था और क्या यह सब किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे.

जांच एजेंसिया डॉक्टर निसार की तलाश में 

सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसियों ने अल-फलाह मेडिकल कॉलेज से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड, संपर्क सूत्र और सोशल मीडिया अकाउंट की जांच शुरू कर दी है. इस केस से जुड़ी कई टीमें हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और दिल्ली में एक साथ छानबीन कर रही हैं. बता दें, अब तक इस मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. 
 

