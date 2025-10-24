'अगर मेरी नहीं तो किसी की नहीं'! गुरुग्राम में सिरफिरे प्रेमी ने शादी से इनकार पर युवती को मारी गोली, पुलिस ने दबोचा

गुरुग्राम में 25 वर्षीय युवती को शादी से इनकार करना भारी पड़ गया, जब सिरफिरे आशिक ने उस पर गोली चला दी. यह सनसनीखेज वारदात उद्योग विहार थाना क्षेत्र की है, जहां आरोपी ने देसी कट्टे से फायर कर युवती को घायल कर दिया. गोली युवती के कंधे में लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ी. मौके पर मौजूद लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए आरोपी को दबोच लिया और पुलिस को सौंप दिया. घायल युवती को तुरंत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

जानकारी के अनुसार, घायल युवती का नाम शिवांगी तिवारी है, जो गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में काम करती है. पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि घटना के समय शिवांगी अपने ऑफिस जा रही थी, तभी आरोपी विपिन वहां पहुंचा. वह शिवांगी से पिछले दो साल से रिलेशनशिप में था और शादी करना चाहता था, लेकिन शिवांगी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया. इसी बात से गुस्से में आकर विपिन ने वारदात को अंजाम दिया.

यह भी पढ़ें: गुरुग्राम बना ‘सिटी ऑफ लाइट्स’! दिवाली पर जगमगाया साइबर सिटी, वीडियो वायरल

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी विपिन सुबह उसके कमरे पर आया और कहा कि कमरे में चलो, शादी की बात करनी है. जब उसने मना किया, तो विपिन ने अपने बैग से देसी कट्टा निकाला और सीधे उस पर गोली चला दी. गोली उसके कंधे में लगी, जिससे वह गिर पड़ी. गोली चलने की आवाज सुन आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया.

Advertisement

घटना की सूचना मिलते ही उद्योग विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की. पुलिस ने आरोपी के पास से देसी कट्टा बरामद किया. आरोपी की पहचान विपिन (33 वर्ष) निवासी दिलशादपुर तेजी बाजार, जिला जौनपुर (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है. पुलिस ने उसे गुरुग्राम के होली चौक से गिरफ्तार किया.

Attempt to Murder समेत संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज

पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है. उसने बताया कि युवती के शादी से इनकार करने के बाद वह मानसिक रूप से परेशान था और बदला लेने के लिए उसने गोली चलाई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) समेत संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है.

आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि घटना में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था या नहीं.

---- समाप्त ----