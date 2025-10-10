scorecardresearch
 

Feedback

'बीजेपी को दलितों का आगे बढ़ना बर्दाश्त नहीं', IPS पूरन कुमार सुसाइड केस में AAP का हरियाणा सरकार पर हमला

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में राज्य की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी को दलित अधिकारियों का आगे बढ़ना बर्दाश्त नहीं है.

Advertisement
X
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने आईपीएस पूरन कुमार आत्महत्या मामले में बीजेपी को घेरा. (Photo: X/@AAPHaryana)
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने आईपीएस पूरन कुमार आत्महत्या मामले में बीजेपी को घेरा. (Photo: X/@AAPHaryana)

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार की संदिग्ध आत्महत्या पर बीजेपी सरकार और उसके इको सिस्टम की कड़ी आलोचना की. ढांडा ने कहा कि दलित अधिकारियों को ऊंचा उठता देख बीजेपी को बर्दाश्त नहीं होता. उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की.

उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने सीनियर अधिकारी को भी इस तरह की प्रताड़ना और दबाव झेलना पड़ा. उन्होंने बीजेपी पर दलितों के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा, 'जब एक दलित अधिकारी बड़ा पद हासिल करता है, तो उसे नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है. हरियाणा सरकार ने इस मामले में आंखें मूंद लीं.' अनुराग ढांडा ने बीजेपी के शासन में हरियाणा में दलितों पर अत्याचार बढ़ने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा, 'बीजेपी को हरियाणा की सत्ता में 10 साल से ज्यादा हो गए और दलितों पर अत्याचार के आंकड़े लगातार बढ़े हैं. बीजेपी का इको सिस्टम चाहता है कि दलित समाज के लोग ऊंचे पदों पर न पहुंचें. बाबा साहब के संविधान ने सभी को बराबरी का अधिकार दिया है. सरकार चाहे किसी की भी हो, अगर कोई दलित अधिकारी भी इतना दबाव झेलने पर मजबूर हो जाए कि अपनी जान दे दे, तो ये बहुत बड़ा सवाल है.'

सम्बंधित ख़बरें

Haryana DGP Shatrujeet Kapur ADGP Y. Puran Kumar’s suicide.
वाई पूरन कुमार केस: DGP समेत 13 अफसरों पर FIR, IPS ने सुसाइड नोट में लगाए थे गंभीर आरोप 
ips puran kumar wife
हरियाणा डीजीपी और एसपी की होगी छुट्टी! IPS पूरन की पत्नी से हरियाणा CM ने की मुलाकात 
पूरन कुमार ने खुदकुशी से पहले नहीं उठाया पत्नी का फोन (Photo: X/@amneet_p)
IPS अफसर की पत्नी का सीएम को पत्र, कहा- सुसाइड नोट में जिनके नाम वो पावरफुल... 
Puran Kumar did not pick up his wife’s call before dying by suicide
वाई पूरन केस: IPS ने एक नहीं तीन सुसाइड नोट रखे, घर पहुंची IAS पत्नी को मिले सभी   
पूरन कुमार ने खुदकुशी से पहले नहीं उठाया पत्नी का फोन (Photo: X/@amneet_p)
IPS सुसाइड: IAS पत्नी ने किए 15 कॉल, बेटी को भी भेजा लेकिन... 
Advertisement

उन्होंने इस मामले में हरियाणा सरकार पर उदासीन रहने का आरोप लगाया. ढांडा ने कहा, 'मुख्यमंत्री विदेश में हैं, राज्य में हो रहे अन्याय की किसी को परवाह नहीं.' दलितों पर अत्याचार को अस्वीकार्य बताते हुए अनुराग ढांडा ने पंजाब की तरह हरियाणा में भी सख्त कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि दलितों पर किसी भी तरह का अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जैसे पंजाब में ऐसी मानसिकता के खिलाफ एक्शन हुआ, वैसे ही हरियाणा में भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement