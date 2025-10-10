'बीजेपी को दलितों का आगे बढ़ना बर्दाश्त नहीं', IPS पूरन कुमार सुसाइड केस में AAP का हरियाणा सरकार पर हमला

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार की संदिग्ध आत्महत्या पर बीजेपी सरकार और उसके इको सिस्टम की कड़ी आलोचना की. ढांडा ने कहा कि दलित अधिकारियों को ऊंचा उठता देख बीजेपी को बर्दाश्त नहीं होता. उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की.

उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने सीनियर अधिकारी को भी इस तरह की प्रताड़ना और दबाव झेलना पड़ा. उन्होंने बीजेपी पर दलितों के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा, 'जब एक दलित अधिकारी बड़ा पद हासिल करता है, तो उसे नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है. हरियाणा सरकार ने इस मामले में आंखें मूंद लीं.' अनुराग ढांडा ने बीजेपी के शासन में हरियाणा में दलितों पर अत्याचार बढ़ने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा, 'बीजेपी को हरियाणा की सत्ता में 10 साल से ज्यादा हो गए और दलितों पर अत्याचार के आंकड़े लगातार बढ़े हैं. बीजेपी का इको सिस्टम चाहता है कि दलित समाज के लोग ऊंचे पदों पर न पहुंचें. बाबा साहब के संविधान ने सभी को बराबरी का अधिकार दिया है. सरकार चाहे किसी की भी हो, अगर कोई दलित अधिकारी भी इतना दबाव झेलने पर मजबूर हो जाए कि अपनी जान दे दे, तो ये बहुत बड़ा सवाल है.'

उन्होंने इस मामले में हरियाणा सरकार पर उदासीन रहने का आरोप लगाया. ढांडा ने कहा, 'मुख्यमंत्री विदेश में हैं, राज्य में हो रहे अन्याय की किसी को परवाह नहीं.' दलितों पर अत्याचार को अस्वीकार्य बताते हुए अनुराग ढांडा ने पंजाब की तरह हरियाणा में भी सख्त कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि दलितों पर किसी भी तरह का अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जैसे पंजाब में ऐसी मानसिकता के खिलाफ एक्शन हुआ, वैसे ही हरियाणा में भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

