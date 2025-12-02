scorecardresearch
 
गुजरात: शादी के दबाव से नाराज होकर घर से भागी थी नाबालिग, दंपती ने नौकरी का झांसा देकर देह व्यापार में धकेला

सूरत में शादी के दबाव से नाराज होकर घर छोड़कर निकली नाबालिग लड़की को एक दंपती ने नौकरी देने का भरोसा दिया लेकिन उसे नशीला पदार्थ पिलाकर देह व्यापार में धकेल दिया. पिछले 12 से 15 दिनों में उसे कई लोगों के पास भेजा गया. नाबालिग ने एनजीओ की मदद से पुलिस में शिकायत की. पुलिस ने दंपती सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

नाबालिग को देह व्यापार में धकेलने वाले चार गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
नाबालिग को देह व्यापार में धकेलने वाले चार गिरफ्तार (Photo: Screengrab)

सूरत के लालगेट इलाके में एक नाबालिग लड़की को नौकरी का लालच देकर देह व्यापार में धकेलने का मामला सामने आया है. नाबालिग अपने माता पिता द्वारा शादी का दबाव बनाए जाने से नाराज होकर घर छोड़कर निकल गई थी. वह अपनी एक सहेली के पास लिंबायत गई थी और वहीं उसका परिचय रानी तालाब इलाके में रहने वाले मोहम्मद साजिद नालबंद और उसकी पत्नी सबीना से हुआ. दोनों ने उसे अपनी बेटी जैसा बताकर अपने घर में रखा और कपड़ों की दुकान पर नौकरी दिलाने का भरोसा दिया.

कुछ समय बाद दंपती ने पैसे कमाने की लालच में नाबालिग को नशीला पदार्थ पिलाया और फुलवाड़ी में मदीना मस्जिद के पास रहने वाले कादिर सादिक को सौंप दिया. कादिर ने नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसे वापस दंपती को लौटा दिया. इसके बाद दंपती ने ए वन टी सेंटर के पास रहने वाले साहिल सद्दाम अंसारी से भी पैसे लिए और नाबालिग को उसके पास भेज दिया. साहिल ने भी नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाए और लड़की को वापस लौटा दिया.

नौकरी का लालच देकर देह व्यापार में धकेला

नाबालिग के अनुसार, पिछले 12 से 15 दिनों में उसे कई बार अलग-अलग व्यक्तियों के पास भेजा गया और मानसिक तथा शारीरिक उत्पीड़न किया गया. किसी तरह उसने एक एनजीओ से संपर्क किया और लालगेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मोहम्मद साजिद, उसकी पत्नी सबीना, कादिर सादिक और साहिल अंसारी को गिरफ्तार कर लिया. सभी पर रेप, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल परीक्षण कराया है और अन्य शामिल लोगों की पहचान की जा रही है.

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार 

डीसीपी राघव जैन ने बताया कि मुख्य आरोपी साजिद कपड़ों की दुकान पर नौकरी देने का लालच देकर नाबालिग को अपने पास ले आया था. कोर्ट ने सभी आरोपियों को दो दिन की रिमांड पर भेज दिया है. मामले की जांच जारी है. 

