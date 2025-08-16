scorecardresearch
 

Feedback

Surat: नाबालिग बेटे ने छूरी मारकर पिता की हत्या, अवैध संबंध पर हुआ था विवाद

सूरत में घरेलू विवाद के दौरान नाबालिग बेटे ने अपने ही पिता की छूरी मारकर हत्या कर दी. घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है.

Advertisement
X
अवैध संबंध को लेकर हुआ था विवाद. (Photo: Representational)
अवैध संबंध को लेकर हुआ था विवाद. (Photo: Representational)

सुरत से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक नाबालिग बेटे ने अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी. घटना पाली इलाके की है, जहां शनिवार सुबह चेतन राठोड़ अपने घर के बाहर मोबाइल पर गेम खेल रहे थे. इसी दौरान उनका बेटा वहां पहुंचा और दोनों के बीच कहासुनी हो गई. गुस्से में आकर बेटे ने छूरी से हमला कर दिया. हमले में चेतन गंभीर रूप से घायल हुए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

पुलिस के मुताबिक, मृतक चेतन राठोड़ के अवैध संबंधों की वजह से पिछले कई महीनों से परिवार में विवाद चल रहा था. एक महीने पहले इसी कारण पत्नी अपने बेटे के साथ घर छोड़कर मायके चली गई थी. कुछ दिन बाद दोनों लौट आए, लेकिन झगड़े लगातार होता रहा. शुक्रवार रात भी बाप-बेटे के बीच अवैध संबंध को लेकर बहस हुई थी, जिसके बाद शनिवार सुबह यह वारदात हो गई.

यह भी पढ़ें: Gujarat: पति की कम सैलरी से परेशान महिला, जेठ के कमरे से उड़ाए 4.55 लाख रुपये, फिर...

सम्बंधित ख़बरें

आरोपियों के पास से नकली आधार और पैन बरामद. (Photo: Sanjay Singh J Rathod/ITG)
फर्जी नाम से आधार-पैन बनवाने वाले युवक-युवती गिरफ्तार, 4 Aadhaar और 1 PAN कार्ड बरामद 
स्वतंत्रता दिवस से पहले कैसे तिरंगे रंग में रंग गया सूरत, देखें गुजरात आजतक में 
सुसाइड रोकने क्या है सूरत पुलिस की नई पहल, देखें गुजरात आजतक में 
woman
शादी के 10 दिन बाद फरार हुई लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार, सदमे में चली गई थी पति की जान 
Brutal murder of a textile businessman in Surat, captured on CCTV.
CCTV: सूरत में कपड़ा व्यवसायी की बेरहमी से हत्या, 50 बार चाकू से गोदा 

स्थानीय लोगों ने बताया कि छूरी से वार करने के बाद आसपास हड़कंप मच गया और भीड़ ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी नाबालिग बेटे को हिरासत में ले लिया.

Advertisement

पुलिस का कहना है कि मृतक चेतन का बेटा पानी की बोतल की डिलीवरी का काम करता था. पिता के अवैध संबंध के शक ने उसके मन में गुस्सा और नफरत भर दी थी. इसी गुस्से ने उसे खौफनाक कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और नाबालिग से पूछताछ जारी है. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement