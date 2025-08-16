Surat: नाबालिग बेटे ने छूरी मारकर पिता की हत्या, अवैध संबंध पर हुआ था विवाद

सुरत से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक नाबालिग बेटे ने अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी. घटना पाली इलाके की है, जहां शनिवार सुबह चेतन राठोड़ अपने घर के बाहर मोबाइल पर गेम खेल रहे थे. इसी दौरान उनका बेटा वहां पहुंचा और दोनों के बीच कहासुनी हो गई. गुस्से में आकर बेटे ने छूरी से हमला कर दिया. हमले में चेतन गंभीर रूप से घायल हुए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

पुलिस के मुताबिक, मृतक चेतन राठोड़ के अवैध संबंधों की वजह से पिछले कई महीनों से परिवार में विवाद चल रहा था. एक महीने पहले इसी कारण पत्नी अपने बेटे के साथ घर छोड़कर मायके चली गई थी. कुछ दिन बाद दोनों लौट आए, लेकिन झगड़े लगातार होता रहा. शुक्रवार रात भी बाप-बेटे के बीच अवैध संबंध को लेकर बहस हुई थी, जिसके बाद शनिवार सुबह यह वारदात हो गई.

स्थानीय लोगों ने बताया कि छूरी से वार करने के बाद आसपास हड़कंप मच गया और भीड़ ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी नाबालिग बेटे को हिरासत में ले लिया.

पुलिस का कहना है कि मृतक चेतन का बेटा पानी की बोतल की डिलीवरी का काम करता था. पिता के अवैध संबंध के शक ने उसके मन में गुस्सा और नफरत भर दी थी. इसी गुस्से ने उसे खौफनाक कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और नाबालिग से पूछताछ जारी है. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

