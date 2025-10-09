बॉयफ्रेंड के लिए लड़की ने घर से चुराए 8 लाख के जेवर, नाबालिग भाई भी दे रहा था साथ

गुजरात में राजकोट जिले के जेतपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक पिता ने अपनी बेटी और नाबालिग बेटे के खिलाफ 8 लाख 20 हजार रुपये की चोरी का मामला दर्ज कराया है. जांच के दौरान एक नया खुलासा हुआ और पता चला कि शिकायतकर्ता की बेटी ने अपने प्रेमी के कहने पर अपने भाई के साथ मिलकर अपने ही घर में चोरी की थी. पुलिस ने भाई-बहन, उसके प्रेमी और प्रेमी के दोस्त को गिरफ्तार कर अबतक कुल 3.17 लाख रुपये के सोने-चांदी के गहने जब्त कर लिए हैं.

राजकोट जिले के जेतपुर में रहने वाले और फोटोग्राफी का काम करने वाले शिकायतकर्ता ने पुलिस को कहा था कि उनके घर से 8.20 लाख रुपये के सोने के गहने चोरी हो गए. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी बेटी और नाबालिग बेटे ने घर की अलमारी और बैग से गहने चुराए थे. जब शिकायतकर्ता ने अपने घर के दस्तावेज लेने के लिए बैग खोला तो बैग में सोने के गहने नहीं मिले. इसके बाद शक होने पर उसने अलमारी की जांच की तो पाया कि उसमें भी सोने के गहने नहीं मिले. जब उसने अपने बेटे और बेटी से सोने के गहनों के बारे में पूछा तो उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने कुछ सोने के गहने चुराए हैं.

इसके बाद पता चला कि बेटी ऋत्वी ने चोरी के गहने अपने प्रेमी केतन उर्फ अजय भावड़िया को दे दिए थे. जेतपुर पुलिस ने शिकायतकर्ता के नाबालिग बेटे, बेटी और बेटी के प्रेमी को गिरफ्तार कर जांच की. पुलिस ने आरोपी प्रेमी अजय को हिरासत में लेकर आगे पूछताछ की जिसमें उसने कबूल किया कि उसने चोरी के गहने राजकोट और मुंबई में बेचे हैं.

पुलिस ने इस मामले में शिकायतकर्ता की बेटी, नाबालिग बेटे, प्रेमी केतन उर्फ अजय भावड़िया और उसके दोस्त अभय गोहेल को गिरफ्तार कर रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने आरोपियों की तीन दिन की रिमांड मंजूर की और पुलिस ने आगे की जांच की है. पुलिसने कहा किआरोपी केतन उर्फ अजय भावड़िया ने मकान खरीदने के लिए ऋत्वी को प्रेम जाल में फंसाया और उसे अपने ही घर से सोने के गहने चुराने को कहा. प्रेमिका ने सोने के गहने चुराकर अपने प्रेमी केतन को दे दिए, जबकि केतन ने गहने अपने पास रख लिए और मामूली रकम अपनी प्रेमिका को दे दी. केतन ने अपने दोस्त के साथ मिलकर मकान खरीदने के लिए सोने के गहने बेचे थे.

---- समाप्त ----