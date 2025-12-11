scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

विदेश जाने की चाहत में बेटे ने कराई पिता की हत्या, चचेरे भाई को दी थी 1 लाख की सुपारी

राजकोट में एक बेटे ने इजराइल जाने के लिए पैसों के लालच में अपने पिता की हत्या करवाई. उसने अपने चचेरे भाई को 1 लाख रुपये की सुपारी दी थी. आरोपी पहले दवा से हत्या करवाना चाहता था, लेकिन असफल होने पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कराई. मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस ने जांच की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

Advertisement
X
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Screengrab)
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Screengrab)

राजकोट जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक बेटे ने विदेश जाने की लालसा और पैसों के लालच में अपने ही पिता की हत्या करवा दी. इस हत्या को अंजाम देने के लिए उसने अपने चचेरे भाई को एक लाख रुपये की सुपारी दी थी. पुलिस ने मामले की सच्चाई सामने लाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

घटना 9 दिसंबर 2025 की है. राजकोट जिले के उपलेटा तालुका के चारेलिया गांव के बाहरी इलाके में 50 वर्षीय कानाभाई जोग की मौत की सूचना पुलिस को मिली. शुरू में मृतक के भतीजे विरम जोग ने पुलिस को बताया कि उनके चाचा की सड़क दुर्घटना में मौत हुई है. वह राजपरा से धंक गांव जाते समय कथित तौर पर एक्सीडेंट का शिकार हुए थे और खेत में लाते समय दम तोड़ दिया.

यह भी पढ़ें: मां-बेटे ने मिलकर पिता का सीना चीर डाला, रिश्तों का कातिलाना खेल से दहल उठा राजकोट

सम्बंधित ख़बरें

baby girl
6 साल की मासूम से निर्भया जैसी दरिंदगी! खून से सनी हालत में छोड़कर भागा आरोपी 
निवेश के नाम पर 26 करोड़ की ठगी. (Photo: Representational )
शेयर बाजार में निवेश के नाम पर व्यापारी से 26 करोड़ की ठगी, बैंक मैनेजर समेत 7 गिरफ्तार 
Air show by Indian Air Force's Surya Kiran team at Atal Sarovar Rajkot
राजकोट के अटल सरोवर पर भारतीय वायुसेना का शानदार एयर शो 
Atal Sarovar air show by Indian Air Force's Surya Kiran team in Rajkot
राजकोट में IAF का एयर शो, देखें सूर्यकिरण टीम के करतब 
Arvind Kejriwal
अचानक गुजरात दौरे पर पहुंचे केजरीवाल, राजकोट में पीड़ित किसानों से करेंगे मुलाकात 

लेकिन पुलिस को शुरुआत से ही कहानी संदिग्ध लगी. घटनास्थल, बयान और परिस्थितियां मेल नहीं खा रही थीं. इसी शक के आधार पर पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की और जल्द ही सच सामने आने लगा.

बेटी की शिकायत और जांच में खुली साजिश

Advertisement

संदेह बढ़ने पर मृतक काना जोग की 22 वर्षीय बेटी देवी जोग ने अपने चचेरे भाई विरम जोग के खिलाफ भायावदर पुलिस स्टेशन में धारा 103(1), 217(B) और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया. पुलिस पूछताछ में विरम टूट गया और उसने हत्या की पूरी साजिश का खुलासा कर दिया.

उसने बताया कि यह सब मृतक के बेटे रामदे जोग की योजना थी. हत्या की सुपारी उसी ने दी थी और बदले में 1 लाख रुपये देने की बात कही थी. यहां तक कि उसने यह भी वादा किया था कि वह विरम को जिंदगीभर खाना खिलाएगा.

इजराइल जाने और बीमा की रकम के लालच में बना था हत्या का प्लान

पुलिस जांच में पता चला कि 25 वर्षीय रामदे जोग को इजराइल नौकरी के लिए जाना था. इसके लिए उसे लगभग 16 लाख रुपये की जरूरत थी. पैसे जुटाने के लिए उसने अपने पिता के नाम पर करीब एक साल पहले एचडीएफसी की बीमा पॉलिसी ली थी, जिससे पिता की मृत्यु पर उसे 60 से 70 लाख रुपये मिल सकते थे. इसी लालच में उसने अपने पिता को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया. फिर उसने अपने चचेरे भाई विरम को हत्या के लिए तैयार किया और पूरी योजना उसे समझाई.

Advertisement

दवा से नहीं बना काम, फिर कुल्हाड़ी से दी मौत

हत्या की योजना के अनुसार, 8 दिसंबर को विरम ने चूहे और कीड़े मारने वाली दवा को ठंडे पेय में मिलाकर कानाभाई को पिलाया. लेकिन कानाभाई को तेज उल्टी हुई और दवा बाहर निकल गई, जिससे वह बच गए. इसके बाद रामदे ने विरम को पिता को कुल्हाड़ी से मारने का आदेश दिया.

9 दिसंबर को विरम, कानाभाई को बाइक पर खेत में ले गया, वहां उन्हें शराब पिलाकर एक कमरे में सुला दिया और फिर कुल्हाड़ी से उनके सिर पर वार कर उनकी हत्या कर दी. इसके बाद दोनों ने कहानी गढ़ी कि कानाभाई की मौत सड़क दुर्घटना में हुई.

साजिश का पर्दाफाश, दोनों आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की कड़ी जांच और पूछताछ में पूरी साजिश सामने आ गई. भायावदर पुलिस ने बेटे रामदे जोग और चचेरे भाई विरम जोग दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अब बीमा पॉलिसी, पैसों के लेन-देन और घटना में शामिल अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    Advertisement