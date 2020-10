केवड़िया-साबरमती रिवरफ्रंट सी-प्लेन सेवा शुरू, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर केवड़िया-साबरमती रिवरफ्रंट सी-प्लेन सेवा का उद्घाटन किया. यह सेवा रोजाना सैलानियों के लिए अहमदाबाद से केवड़िया और केवड़िया से अहमदाबाद के बीच उपलब्ध होगी. प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सी-प्लेन के जरिये केवड़िया से अहमदाबाद तक का सफर किया.

इससे पहले पीएम मोदी ने केवड़िया में एकता क्रूज का उद्घाटन किया. इसके बाद में उन्होंने इस क्रूज पर सफर किया. प्रधानमंत्री ने इस क्रूज से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक यात्रा की.

साबरमती रिवरफ्रंट से केवड़िया में मौजूद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक ये सी प्लेन सेवा शुरू हुई. इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन सी प्लेन की यात्रा करते नजर आए थे. तब प्रधानमंत्री ने साबरमती नदी से मेहसाणा जिले के धरोई बांध तक सी प्लेन का सफर किया था. काफी लोग इस बात के गवाह बने थे, लेकिन अब यही अनूठा सी प्लेन गुजरात में आम होगा.

