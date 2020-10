न्यूट्री ट्रेन की सवारी, मक्खन और 5D फिल्म, केवडिया में पीएम मोदी का दिखा अलग अंदाज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के केवडिया में दर्जनों योजनाओं की शुरुआत की. अपने दो दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोग्य वन, न्यूट्रिशन पार्क, जंगल सफारी समेत कई योजनाओं को देश को समर्पित किया. इस दौरान पीएम मोदी का यहां अलग-अलग अंदाज देखने को मिला.



गोल्फ कार्ट के बाद न्यूट्री ट्रेन की सवारी

पीएम मोदी ने सबसे पहले आरोग्य वन का उद्घाटन किया, इस दौरान उन्होंने पूरे वन का चक्कर भी लगाया. पीएम मोदी यहां गोल्फ कार्ट में घूमे, इस दौरान उनके साथ गुजरात के राज्यपाल, मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे. इसके बाद पीएम मोदी ने चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का उद्घाटन किया, यहां बच्चों के लिए एक विशेष ट्रेन बनाई गई है जो पार्क में अलग-अलग जगह ले जाती है. पीएम मोदी ने इस ट्रेन में सफर किया और हर पार्क के हर हिस्से का दौरा किया.

Ekta Mall was inaugurated by PM @narendramodi. Situated in Kevadia, Ekta Mall is a one stop place to discover India’s diverse culture of handicrafts. The Prime Minister spent time at the stalls that displayed handicrafts & products from Jammu and Kashmir as well as the Northeast. pic.twitter.com/x8iOmSwIEk