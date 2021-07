अहमदाबाद: 127 करोड़ में बनी रोबोटिक गैलरी, यहां मौजूद हैं 200 रोबोट, PM मोदी आज करेंगे उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात को कई प्रोजेक्ट्स का तोहफा देंगे. इनमें गांधीनगर रेलवे स्टेशन, एक्वेटिक और रोबोटिक्स गैलरी, गुजरात साइंस सिटी में नेचर पार्क समेत कई प्रोजेक्ट्स शामिल हैं. इन प्रोजेक्ट्स में एक्वेटिक, रोबोटिक्स गैलरी और नेचर पार्क की सबसे ज्यादा चर्चा है.

रोबोटिक्स गैलरी

127 करोड़ की लागत से बनी रोबोटिक गैलरी में लोगों को रोबोटिक की दुनिया में हो रहे बदलाव के बारे में जानकारियां मिल सकेंगी.

रोबोटिक्स गैलरी रोबोटिक तकनीक के विकास को बताने वाली इंटरैक्टिव गैलरी है, यह लोगों को रोबोटिक्स के निरंतर आगे बढ़ते क्षेत्र से परिचय कराएगी.

गैलरी के एंट्री गेट पर ही रोबोटिक स्कल्पचर भी बनाया गया. इस गैलरी में एक अनूठा आकर्षण एक रिसेप्शन ह्यूमनॉइड रोबोट है. यह खुशी, आश्चर्य और उत्तेजना जैसी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है. साथ ही यह लोगों से संचार भी कर सकता है.

11 हजार स्क्वायर मीटर में फैली है ये गैलरी

रोबोटिक्स गैलरी 127 करोड़ रुपए की लागत से बनी है. यह 11000 स्क्वायर मीटर में फैली है. इसमें करीब 79 प्रकार के 200 रोबोट मौजूद हैं. इनमें से सबसे चर्चित ह्यूमनॉइड रोबोट है. जो इंसानों की तरह ही बना है.

एक्वेटिक्स गैलरी का भी करेंगे उद्घाटन

पीएम मोदी अहमदाबाद में एक्वेटिक्स गैलरी का भी उद्घाटन करेंगे. यह साइंस सिटी में 260 करोड़ रुपए की लागत से बनी है. यह देश का सबसे बड़ा एक्वेरियम है. इसमें बने 68 टैंक में दुनियाभर के जलीय प्रजातियों की झलक देखी जा सकती है.

इसमें शार्क, एलीगेटर फिश शामिल हैं. यहां एक अनोखी 28 मीटर लंबी वॉकवे टनल भी है, इससे होकर आप जलीय प्रजातियों को देख सकते हैं. इस एक्वेरियम में 188 प्रजातियों की 11600 मछलियां हैं.

14 करोड़ की लागत में बना नेचर पार्क

पीएम नेचर पार्क का भी उद्घाटन करेंगे. इसमें मिस्ट गार्डन, चेस गार्डन, सेल्फी पॉइंट, स्कल्पचर पार्क और आउटडोर मार्ग समेत कई खूबियां हैं. इसमें बच्चों के लिए डिजाइन की गई भुल-भुलैया भी है.

इस पार्क में वैज्ञानिक जानकारी समेत प्राचीन मैमथ, टेरियर बर्ड, सेबर टूथ लॉयन जैसे विलुप्त जानवरों के स्कल्पचर भी रखे गए हैं.

पीएम मोदी ने किए कई ट्वीट्स

पीएम मोदी ने इन परियोजनाओं को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए. साथ ही पीएम मोदी ने रोबोटिक्स गैलरी, एक्वेटिक्स गैलरी और नेचर पार्क की तस्वीरें भी शेयर की हैं.

