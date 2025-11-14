गुजरात के ISKP टेरर मॉड्यूल केस में बड़ा खुलासा, आतंकियों ने की थी दिल्ली-श्रीनगर रूट की रेकी

गुजरात एटीएस ने पिछले सप्ताह तीन आतंकियों को गिरफ्तार कर एक टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था. अब इसमें चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. हैदराबाद के डॉक्टर अहमद मोहियुद्दीन सैयद ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के दोनों आरोपी भी आतंकी संगठन ISKP (इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस) से जुड़े थे और कश्मीर तक जा चुके थे. गुजरात एटीएस के सूत्रों ने दावा किया कि आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहैल खान भी आईएसकेपी के मिडिल ईस्ट के हैंडलर के संपर्क में थे और उनसे आदेश लेते थे.

और पढ़ें

आजाद सुलेमान शेख अपनी पढ़ाई खत्म करने बाद पिछले साल आतंकी संगठन से जुड़ने के लिए कश्मीर के बारामूला पहुंच था. लेकिन वहां पर स्थानीय लोगों ने उसके इरादे जानने के बाद उसे भगा दिया, जिसके बाद वह उत्तर प्रदेश लौट आया. मोहम्मद सुहैल खान और आजाद सुलेमान शेख दो साल से संपर्क में थे और लगातार इस तरह की प्रवृति में शामिल थे. गुजरात एटीएस के मुताबिक आजाद सुलेमान शेख सोशल मीडिया के ​जरिए आईएसकेपी से जुड़ा और उनके निर्देश मानने लगा. उसी ने मोहम्मद सुहैल खान को भी अपने साथ आईएसकेपी में जोड़ा.

यह भी पढ़ें: एक बायो-केमिकल वेपन है गुजरात में ISIS आतंकियों से बरामद रिसिन, जानिए कितना कहर बरपा सकते थे

दोनों टेलिग्राम और व्हाट्सएप चैनलों के जरिए आईएसकेपी के मिडिल ईस्ट के हैंडलर अबू सुफियान से संपर्क में थे. अबू सुफियान ने इन दोनों से उत्तर प्रदेश और दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों की रेकी करने के लिए कहा था. उन्होंने लखनऊ और दिल्ली के भीड़भाड़ वाली जगहों के वीडियो बनाकर अबू सुफियान को भेजे थे. खुद दोनों आतंकियों ने पूछताछ में गुजरात एटीएस को ये बातें बताईं. वह दोनों गुजरात के पालनपुर आए थे ताकि अगर डॉ. अहमद मोहियुद्दीन सैयद को कलोल के पास से हथियार न मिले तो उसे सही जगह दिखा पाएं और हथियारों की डिलीवरी करा सकें.

Advertisement

डॉ. अहमद मोहियुद्दीन सैयद से आजाद सुलेमान शेख लगातार संपर्क में था और उस जगह की लोकेशन बता रहा था जहां से हथियार उठाने थे. अबू सुफियान ने आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहैल खान को दिल्ली-श्रीनगर रूट की रेकी करने को कहा था, जिसमें आजादपुर मंडी से फलों का ट्रक कौन से रूट से आता है, किराया क्या है और किस तरह ट्रक का उपयोग हो सकता है इसकी जानकारी जुटानी थी. आजाद सुलेमान शेख ने दिल्ली की आजादपुर मंडी से श्रीनगर तक के रूट की रेकी भी की थी. गुजरात एटीएस की एक टीम गुरुवार को हैदराबाद भी गई थी, जहां डॉ. अहमद मोहियुद्दीन सैयद के घर से संदिग्ध लिक्विड भी जब्त किया गया और उसके साथ संपर्क में रहने वाले 2-3 संदिग्धों से पूछताछ भी की गई.

---- समाप्त ----