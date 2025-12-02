गुजरात: जामनगर में मूंगफली के दाम न मिलने पर रेलवे स्टेशन उड़ाने की धमकी, कई स्टेशनों पर घंटों चेकिंग

गुजरात के जामनगर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें राजकोट के एक किसान ने मूंगफली के उचित दाम न मिलने पर जामनगर रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी. राजकोट पुलिस कंट्रोल रूम को यह धमकी भरा संदेश मिलने के बाद, पूरी गुजरात पुलिस अलर्ट हो गई और राज्य के कई रेलवे स्टेशनों पर सघन तलाशी अभियान चलाया, यहां तक कि एक ट्रेन में भी तलाशी शुरू कर दी.

और पढ़ें

कोई बम या संदिग्ध विस्फोटक नहीं मिला

हालांकि, तलाशी के दौरान कोई बम या संदिग्ध विस्फोटक न मिलने पर पुलिस ने राहत की सांस ली. इसके साथ तुरंत जांच की गई और धमकी भरा कॉल करने वाले आरोपी को भी पकड़ लिया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. कल एक अज्ञात व्यक्ति ने राजकोट पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करके धमकी दी, "मैं जामनगर रेलवे स्टेशन को उड़ाने वाला हूं और मैंने एक ट्रेन में बम भी लगा दिया है!"

जामनगर, राजकोट और सुरेंद्रनगर में जांच

इस धमकी के मिलते ही रेलवे और पुलिस व्यवस्था में हड़कंप मच गया और पुलिस ने तुरंत रेलवे पुलिस, जीआरपी, एसओजी अहमदाबाद की एक टीम की मदद से सघन तलाशी शुरू कर दी. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जामनगर, राजकोट और सुरेंद्रनगर में जांच की. इसके साथ ही वीरमगाम रेलवे स्टेशन पहुंची जबलपुर-सोमनाथ ट्रेन की भी तलाशी ली गई, हालांकि कहीं भी कोई बम या कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिलने से पुलिस ने राहत की सांस ली.

Advertisement

पिता-पुत्र के बीच हुआ था झगड़ा

पुलिस ने बताया कि "यह धमकी भरा कॉल करने वाला आरोपी रविराजसिंह जडेजा खुद एक किसान है और कल वह अपने पिता के साथ जामनगर के हापा मार्केटिंग यार्ड में मूंगफली बेचने गया था. वहां उन्हें मूंगफली का सही दाम नहीं मिला और पिता-पुत्र के बीच झगड़ा हो गया. बाद में गुस्साए रविराज सिंह जडेजा ने 100 नंबर डायल किया और राजकोट पुलिस कंट्रोल रूम में जामनगर रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी. उसने यह भी कहा कि एक ट्रेन में बम रखा गया है

---- समाप्त ----