बाजार में दिखा पत्नी का लिव इन पार्टनर, बौखलाए पूर्व पति ने सरेआम दे दी दर्दनाक मौत

गुजरात के जामनगर में बुधवार को हुई एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया. पारिवारिक विवाद में एक युवक की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई. घटना उस समय हुई, जब एक महिला अपने लाइव-इन पार्टनर के साथ जा रही थी. तभी महिला के पूर्व पति दिलीप ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें जितेंद्र चावड़ा की मौत हो गई.

और पढ़ें

पति से अलग रह रही थी महिला

शिकायतकर्ता सोनलबेन ने बताया कि वह गर्भवती हैं और अपने पति दिलीप से अलग रह रही थीं. उनका कहना है कि दिलीप अक्सर उनसे मारपीट करता था और कहता था कि गर्भ में पल रहा बच्चा उसका नहीं है. इसी कारण सोनलबेन ने उससे तलाक मांगा था और अपने साथी जितेंद्र चावड़ा के साथ रहने लगी थीं. पुलिस के अनुसार, जब सोनल और जितेंद्र बाजार से गुजर रहे थे, तभी दिलीप और एक अज्ञात साथी ने उन्हें रोका.

सोनल के बयान के मुताबिक, दिलीप ने उनसे गाड़ी वापस मोड़ने के लिए कहा, लेकिन विवाद से बचने के लिए उन्होंने कार वापस कर ली. तभी अचानक दिलीप और उसके साथी ने जितेंद्र पर गालियां देनी शुरू कर दीं और देखते ही देखते दिलीप ने चाकू निकालकर उन पर चार–पांच वार कर दिए.

Advertisement

बीच बाजार चाकू से गोदा

घटना इतनी तेजी से हुई कि घायल जितेंद्र कुछ ही देर में जमीन पर गिर पड़े. एम्बुलेंस आने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी. सोनलबेन ने बताया कि उन्होंने पूरे हमले को अपनी आंखों से देखा और वह खुद भी खतरे में थीं.

हमले के बाद आरोपी दिलीप और उसके साथ आया व्यक्ति मौके से फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया.

---- समाप्त ----