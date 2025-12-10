scorecardresearch
 
कैरेक्टर पर शक और रोज- रोज क्लेश..., शख्स ने कुल्हाड़ी से हमला कर ले ली पत्नी की जान

गुजरात के बोटाद जिले में पत्नी के चरित्र पर संदेह करने वाले एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी अहमदाबाद भाग गया था, लेकिन गढ़ड़ा पुलिस ने उसे निकोल इलाके से कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया. खेत में स्थित कुएं से हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया है. पुलिस ने मामले का रिकन्स्ट्रक्शन कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.  

रोज- रोज क्लेश..., कुल्हाड़ी से हमला कर ले ली पत्नी की जान (Photo: Representational Image)
गुजरात के बोटाद जिले के गढ़ड़ा क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते एक पति ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते आरोपी को कुछ ही घंटों में अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी भी खेत के कुएं से बरामद कर ली गई है.

घटना 7 दिसंबर को सामने आई, जब गढ़ड़ा के एक खेत में बने कमरे से एक महिला का शव बरामद हुआ. महिला के शरीर पर तीक्ष्ण हथियार से किए गए हमले के कई घाव मिले, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया. जांच के दौरान पता चला कि मृतका चंपाबेन वसावा अपने पति सतीश वसावा के साथ मजदूरी करती थी और दोनों खेत पर ही रहते थे.

पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि सतीश को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था. इसी शक के चलते दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. घटना वाले दिन विवाद बढ़ गया और गुस्से में आकर सतीश ने कुल्हाड़ी से चंपाबेन पर कई वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपी ने कुल्हाड़ी को खेत के कुएं में फेंक दिया और घटना स्थल से फरार होकर अहमदाबाद पहुंच गया.

गढ़ड़ा पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और स्थानीय सूत्रों की मदद से आरोपी की लोकेशन ट्रेस की और अहमदाबाद के निकोल क्षेत्र से उसे गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने घटना का रिकन्स्ट्रक्शन भी किया, जिसके दौरान आरोपी ने हत्या के पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी- कहां विवाद हुआ, हत्या कैसे की गई और हथियार कहां फेंका गया. इसी आधार पर पुलिस ने कुएं से कुल्हाड़ी बरामद कर ली.

पुलिस के अनुसार आरोपी सतीश वसावा मूल रूप से वडोदरा जिले के चागडोल गांव का रहने वाला है. उसे स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा जहां पुलिस आगे की जांच के लिए रिमांड की मांग करेगी. अधिकारी इस मामले को घरेलू हिंसा और चरित्र संदेह से जुड़े अपराधों का गंभीर उदाहरण बताते हुए जांच को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं.इस घटना ने स्थानीय समुदाय में स्तब्धता और आक्रोश पैदा कर दिया है, जहाँ लोग ऐसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
 

