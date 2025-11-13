scorecardresearch
 

अहमदाबाद: पत्नी के श्वान प्रेम से तनाव में आया पति, बोला- काटा भी और मजाक भी उड़ाया, अब तलाक चाहिए

अहमदाबाद के एक शख्स ने पत्नी के श्वान प्रेम से परेशान होकर हाईकोर्ट में तलाक की याचिका दायर की है. पति का दावा है कि पत्नी के पालतू कुत्ते ने उसे काटा, तनाव में वह डायबिटीज और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से पीड़ित हुआ. फैमिली कोर्ट ने तलाक की अर्जी खारिज कर दी थी, अब मामला हाईकोर्ट में लंबित है.

पत्नी से परेशान होकर पति ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दी (Photo: Representational)
पत्नी से परेशान होकर पति ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दी (Photo: Representational)

अहमदाबाद के एक पति ने फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में अपील दायर की है. उसका कहना है कि पत्नी के श्वान प्रेम और उससे हुई परेशानियों के कारण वह मानसिक तनाव, डायबिटीज और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्याओं से पीड़ित हो गया है.

पति ने अपनी याचिका में बताया कि उसकी शादी साल 2006 में हुई थी. परेशानी तब शुरू हुई जब उसकी पत्नी सड़क पर भटकने वाले कुत्ते को घर ले आई. वह कुत्ता उनके साथ ही बिस्तर पर सोता था. जब भी पति अपनी पत्नी के करीब जाने की कोशिश करता, कुत्ता भौंकने लगता और एक बार उसने उसे काट भी लिया था. पत्नी ने कुत्ते को घर से निकालने से साफ मना कर दिया, जिससे पति तनाव में रहने लगा.

बाद में पत्नी एक एनिमल एक्टिविस्ट ग्रुप से जुड़ गई और जानवरों के लिए काम करने लगी. पति का कहना है कि पत्नी ने उसे डराने के लिए उसके खिलाफ झूठी शिकायतें कीं. लगातार तनाव के कारण उसे डायबिटीज हो गई और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या बढ़ गई, जिसका पत्नी मजाक उड़ाने लगी.

पति ने दूसरी वजह बताते हुए कहा कि पत्नी ने अपने जन्मदिन पर रेडियो शो में उसके चरित्र पर झूठा प्रैंक किया, जिससे उसकी बदनामी हुई. फैमिली कोर्ट ने यह कहते हुए तलाक की अर्जी खारिज कर दी कि इसमें क्रूरता का प्रमाण नहीं है. अब पति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. अदालत ने दोनों पक्षों को सेटलमेंट पर विचार करने को कहा है और अगली सुनवाई की तारीख 1 दिसंबर तय की है.
 

    Advertisement