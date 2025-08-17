गुजरात: मटकी फोड़ते समय भीड़ पर गिरा बिजली का खंभा, दबकर एक की मौत, एक घायल

गुजरात के कच्छ जिले के चोबारी गांव में कृष्ण जन्मोत्सव में मटकी फोड़ते समय एक बिजली का खंभा भीड़ के ऊपर गिर गया. जिससे एक युवक की दबकर मौत हो गई. जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

दरअसल, कच्छ जिले के चोबारी गांव में कृष्ण जन्मोत्सव में मटकी फोड़ का आयोजन किया गया था. गांव के सरपंच ने बताया कि मटकी फोड़ में बड़ी संख्या में गांव वालों की भीड़ उमड़ी थी. इस दौरान मटकी फोड़ने के लिए गांव के युवा जब कोशिश कर रहे थे, तभी मटकी जिस बिजली के खंभे से बांधी गई थी वो बिजली का खंभा अचानक भीड़ के ऊपर गिर गया.

इस हादसे में एक युवक की दबकर मौत हो गई. जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है, हालांकि पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस ने बताया कि मटकी फोड़ते समय पर हादसा हो गया और एक बिजली का खंभा भीड़ के ऊपर गिर गया. जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई. जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया.

घायल को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जबकि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पूरे मामले की जांच की जा रही है. मटक फोड़ कार्यक्रम आयोजित करने वाले आयोजकों से भी पूछताछ की जा रही है.

