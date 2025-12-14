scorecardresearch
 
पीएम मोदी के साथ मंथन, गुजरात BJP की नई टीम पर आज दिल्ली में लग सकती है मुहर

गुजरात बीजेपी के नए संगठन के गठन को लेकर आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बड़ी बैठक होने जा रही है. बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे. लंबे समय से अटकी संगठनात्मक घोषणा पर आज अंतिम फैसला होने की संभावना है.

पीएम मोदी और सीएम भूपेंद्र पटेल. (Photo-PTI)
गुजरात बीजेपी के नए संगठन को लेकर आज दिल्ली में एक अहम बैठक होने जा रही है. इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रदेश संगठन को लेकर मंथन किया जाएगा. बैठक में गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी और संगठन महामंत्री रत्नाकर मौजूद रहेंगे.

4 अक्टूबर को जगदीश विश्वकर्मा को गुजरात भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था. अध्यक्ष बने उन्हें करीब दो महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक किसी न किसी कारण से प्रदेश संगठन की नई टीम की घोषणा नहीं हो सकी थी.

सूत्रों के मुताबिक, आज होने वाली बैठक में गुजरात भाजपा की नई संगठनात्मक टीम पर अंतिम मुहर लग सकती है. फरवरी के बाद होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए पार्टी के लिए संगठन का मजबूत और सक्रिय होना बेहद जरूरी माना जा रहा है, ताकि नई टीम को चुनाव से पहले काम करने का पर्याप्त समय मिल सके.

बताया जा रहा है कि प्रदेश के ये चारों नेता बीती रात ही दिल्ली पहुंच चुके हैं. बैठक से गुजरात भाजपा संगठन में बड़े बदलाव और नई नियुक्तियों की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है.

