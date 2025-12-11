फिल्म धुरंधर पर गुजरात का बलोच समाज नाराज, संजय दत्त का आपत्तिजनक डायलॉग हटाने की मांग, अहिंसक आंदोलन की दी चेतावनी

बॉलीवुड फिल्म धुरंधर को लेकर गुजरात का बलोच समाज नाराज हो गया है. फिल्म में अभिनेता संजय दत्त द्वारा बोले गए एक डायलॉग को लेकर समाज ने कड़ा विरोध जताया है. फिल्म में कहा गया है कि मगरमच्छ पर भरोसा कर सकते हैं पर बलोच समाज पर नहीं. इसी बात को लेकर राज्यभर के बलोच समाज में रोष है.

फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई है. इसमें पाकिस्तान के कराची के ल्यारी इलाके की गैंगवॉर की कहानी दिखाई गई है, जहां बड़ी संख्या में बलोच समाज भी रहता था. फिल्म में बोले गए इस डायलॉग को समाज ने अपमानजनक बताते हुए विरोध शुरू कर दिया है.

डायलॉग को लेकर बलोच समाज नारात

जूनागढ़ में गुजरात बलोच समाज के लोगों ने मिलकर प्रशासक अधिकारी को आवेदन सौंपा. आवेदन के बाद समाज के प्रमुख जहांगीर बलोच ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए मांग रखी गई है कि यह डायलॉग तुरंत फिल्म से हटाया जाए और फिलहाल फिल्म का प्रसारण रोका जाए. उनका कहना है कि बलोच समाज को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है जो स्वीकार नहीं किया जा सकता.

अहिंसक आंदोलन करने की दी चेतावनी

जहांगीर बलोच ने कहा कि यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम गांधीजी के मार्ग पर चलकर अहिंसक आंदोलन करेंगे. उन्होंने कहा कि हमारा समाज शांति प्रिय है, लेकिन किसी भी तरह की बदनामी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. फिल्म को लेकर विवाद बढ़ने के बाद समाज के लोगों में नाराजगी लगातार बढ़ रही है. अब सबकी नजर है कि निर्माताओं और सरकार की तरफ से इस पर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं.

