scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फिल्म धुरंधर पर गुजरात का बलोच समाज नाराज, संजय दत्त का आपत्तिजनक डायलॉग हटाने की मांग, अहिंसक आंदोलन की दी चेतावनी

बॉलीवुड फिल्म धुरंधर में संजय दत्त द्वारा बोले गए एक डायलॉग को लेकर गुजरात का बलोच समाज नाराज है. समाज का कहना है कि फिल्म में बलोच समाज को बदनाम किया गया है. जूनागढ़ में अधिकारी को आवेदन देकर डायलॉग हटाने और फिल्म का प्रसारण रोकने की मांग की गई. चेतावनी भी दी गई कि मांग न मानी गई तो अहिंसक आंदोलन किया जाएगा.

Advertisement
X
'धुरंधर' में संजय दत्त ने निभाया है एसपी चौधरी असलम खान का रोल (Photo: Youtube/Screengrab)
'धुरंधर' में संजय दत्त ने निभाया है एसपी चौधरी असलम खान का रोल (Photo: Youtube/Screengrab)

बॉलीवुड फिल्म धुरंधर को लेकर गुजरात का बलोच समाज नाराज हो गया है. फिल्म में अभिनेता संजय दत्त द्वारा बोले गए एक डायलॉग को लेकर समाज ने कड़ा विरोध जताया है. फिल्म में कहा गया है कि मगरमच्छ पर भरोसा कर सकते हैं पर बलोच समाज पर नहीं. इसी बात को लेकर राज्यभर के बलोच समाज में रोष है.

फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई है. इसमें पाकिस्तान के कराची के ल्यारी इलाके की गैंगवॉर की कहानी दिखाई गई है, जहां बड़ी संख्या में बलोच समाज भी रहता था. फिल्म में बोले गए इस डायलॉग को समाज ने अपमानजनक बताते हुए विरोध शुरू कर दिया है.

डायलॉग को लेकर बलोच समाज नारात

सम्बंधित ख़बरें

'धुरंधर' का पाकिस्तान है पंजाब का ये गांव, आप भी कर सकते हैं इस खुफिया जगह की सैर 
Kapil Sharma says tv made him lazy and unfit
'धुरंधर' के तूफान में कपिल की 'किस किसको प्यार करूं' 2 को लगेगा झटका?  
Akshaye Khanna in Dhurandhar
'धुरंधर' में रहमान डकैत बने अक्षय खन्ना, आईने में खुद को देख क्यों हुए इमोशनल? 
How Indian currency is printed
'धुरंधर' की बातें तो फिल्मी हैं... जानिए असल में कितने 'तालों' के बीच होती है करेंसी प्लेट 
is dhurandhar propaganda? here's what political analysis of the film says
क्या ‘धुरंधर’ प्रोपेगेंडा है? रणवीर की फिल्म में पॉलिटिक्स पर छिड़ा संग्राम  

जूनागढ़ में गुजरात बलोच समाज के लोगों ने मिलकर प्रशासक अधिकारी को आवेदन सौंपा. आवेदन के बाद समाज के प्रमुख जहांगीर बलोच ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए मांग रखी गई है कि यह डायलॉग तुरंत फिल्म से हटाया जाए और फिलहाल फिल्म का प्रसारण रोका जाए. उनका कहना है कि बलोच समाज को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है जो स्वीकार नहीं किया जा सकता.

अहिंसक आंदोलन करने की दी चेतावनी

जहांगीर बलोच ने कहा कि यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम गांधीजी के मार्ग पर चलकर अहिंसक आंदोलन करेंगे. उन्होंने कहा कि हमारा समाज शांति प्रिय है, लेकिन किसी भी तरह की बदनामी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. फिल्म को लेकर विवाद बढ़ने के बाद समाज के लोगों में नाराजगी लगातार बढ़ रही है. अब सबकी नजर है कि निर्माताओं और सरकार की तरफ से इस पर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    Advertisement