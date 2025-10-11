scorecardresearch
 

गुजरात: AAP के किसान सेल के अध्यक्ष को पुलिस ने हिरासत में लिया, पार्टी ने कल बोटाद में बुलाई किसान महापंचायत

गुजरात में किसानों को कपास का उचित दाम नहीं मिलने को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने मोर्चा खोल दिया है. AAP किसान सेल के अध्यक्ष राजू करपड़ा को बोटाद पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी ने रविवार को किसान महापंचायत करने की घोषणा की है.

राजू करपड़ा को पुलिस ने धरने के दौरान हिरासत में लिया (Photo: ITG)
आम आदमी पार्टी (AAP) गुजरात के किसान सेल के अध्यक्ष राजू करपड़ा को बोटाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. जिसके बाद आम आदमी पार्टी गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी ने सरकार और राज्य के डीजीपी के खिलाफ कड़ी नाराज़गी जताते हुए रविवार शाम 5 बजे बोटाद में किसान महापंचायत बुलाने का ऐलान किया है. 

राजू करपड़ा और AAP के कार्यकर्ता बोटाद मार्केटिंग यार्ड में किसानों को कपास का सही दाम नहीं मिलने की शिकायत लेकर पहुंचे थे. वहां उन्होंने मार्केटिंग यार्ड के चेयरमैन के सामने कुछ शर्तें रखीं, लेकिन जब वे शर्तें पूरी नहीं हुईं तो करपड़ा और कुछ किसान धरने पर बैठ गए और आरोप लगाया कि मार्केटिंग यार्ड में किसानों के साथ लूट और शोषण हो रहा है. इसके बाद बोटाद पुलिस ने राजू करपड़ा को रात में हिरासत में ले लिया और साथ खड़े किसानों को घर जाने को कहा गया. 

AAP की प्रतिक्रिया 

करपड़ा को हिरासत में लिए जाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी ने पुलिस और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि पार्टी के किसान नेता ने केवल किसानों का हक मांगने के लिए आवाज़ उठाई थी, लेकिन रात के 3 बजे बड़ी संख्या में पुलिस करपड़ा को हिरासत में ले गई. गढ़वी ने पुलिस पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाया.

गढ़वी ने दी चेतावनी

ईशुदान गढ़वी ने कहा कि वे रविवार शाम 5 बजे बोटाद आएंगे और वहां किसान महापंचायत करके किसानों के हकों के लिए लड़ेंगे. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वहां धारा 144 लागू की जाएगी तो AAP उसे तोड़कर किसानों की आवाज़ बुलंद करेगी. उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ी तो राज्य के सभी मार्केटिंग यार्डों में इसी तरह के कार्यक्रम चलाए जाएंगे और केंद्रीय नेतृत्व अरविंद केजरीवाल को भी आमंत्रित किया जाएगा.

'कम दाम में खरीदी जा रही कपास'

AAP ने आरोप लगाया है कि मार्केटिंग यार्ड में कपास की खरीद में अनियमितता बरती जा रही है. कपास को 1,300 रुपये क्विंटल के हिसाब से लिया जाना था, लेकिन दलाल या खरीदार 1,150 रुपये देने की बात कर रहे हैं. खरीदी से इनकार करते हुए कपास को "भीगा" बताकर कम दाम देने की भी बात कही जा रही है. 

'किसानों का आंदोलन होगा उग्र'

गढ़वी ने कहा कि पुलिसकर्मियों के परिवारों में भी किसान हैं, इसलिए उन्हें समझना चाहिए कि किसान के साथ होने वाली लूट किस तरह की समस्या है. उन्होंने कहा कि बीजेपी का भ्रष्टाचार सबके सामने है. उन्होंने चेताया कि यदि राज्य सरकार किसानों की पीड़ा नहीं सुनेगी तो किसानों का विरोध और तेज होगा.

