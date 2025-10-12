नकली कोलगेट बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, 9 लाख का माल जब्त

गुजरात के कच्छ जिले के रापर तालुका के चित्रोड गांव में चल रही एक नकली कोलगेट फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है. गागोदरा पुलिस की एक टीम ने एक विशेष अभियान चलाकर नकली कोलगेट टूथपेस्ट बनाने और बेचने की एक अवैध इकाई को पकड़ा है. इस अभियान में भारी मात्रा में सामान जब्त किया गया है. जिसकी कीमत 9 लाख रुपये बताई जा रही है.

यह भी पढ़ें: 21 साल की अशनूर संग बढ़ी तलाकशुदा हीरो की नजदीकियां, अमाल ने कसा तंज, बोले- सब नकली...

पुलिस ने शुरू की जांच

गागोदरा पुलिस ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर एक नकली कोलगेट फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. मामले में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ कॉपीराइट अधिनियम के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है. फिलहाल चारों लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: ब्रांडेड घी की नकली फैक्ट्री, आगरा में यूरिया से बनने वाले घी की हर शहर में सप्लाई, छापा पड़ा तो...

इस अभियान में जब्त किए गए सामान में 500 से अधिक डुप्लीकेट कोलगेट पैकेट, रासायनिक मिश्रण के कंटेनर, पैकेजिंग मशीन और नकली लेबल प्रिंटर शामिल हैं. कॉपीराइट अधिनियम 1957 और भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (जबरन धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

Advertisement

इसके अलावा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) की एक टीम भी इस मामले में शामिल हो सकती है, ताकि नकली सामान का रासायनिक परीक्षण किया जा सके.

---- समाप्त ----