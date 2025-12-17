'B0mB BIast @1:11PM', अहमदाबाद के स्कूलों को मिला धमकी भरा ई-मेल, मौके पर डॉग स्क्वॉड

गुजरात के अहमदाबाद शहर के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और इन स्कूलों में छात्रों की छुट्टी कर दी गई है. यह धमकी करीब 10 स्कूलों को मिली है. जिन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, उन स्कूलों में पुलिस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड और फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंच गई हैं. स्कूल बिल्डिंग को खाली कराकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद शहर के कई स्कूलों को एक ई-मेल मिला है. इन स्कूलों की संख्या 10 के करीब बताई जा रही है. इस ई-मेल में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. इस ई-मेल की सब्जेक्ट लाइन में 'B0mB BIast @1:11PM' लिखा गया है. यह धमकी भरा ई-मेल 'Munro Quickel' नाम वाली ई-मेल आईडी से भेजा गया है.

धमकी भरा ई-मेल मिलने के बाद एक्टिव हुए स्कूल प्रबंधन ने इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी. स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की जानकारी पाकर पुलिस-प्रशासन भी एक्टिव मोड में आ गया. पुलिस के साथ ही बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड, फायर ब्रिगेड की टीमें तत्काल स्कूलों में पहुंच गईं और जांच शुरू कर दी है.

ई-मेल अकाउंट और इसे भेजने वाले की तहकीकात भी साइबर क्राइम पुलिस ने शुरू कर दी है. जिन स्कूलों को धमकी मिली है, उनमें महाराजा अग्रसेन, जेबर, निर्माण, डिवाइन, देव इंटरनेशनल और शहर के अन्य नामी गिरामी स्कूल शामिल हैं. गौरतलब है कि हाल ही में जालंधर के स्कूलों को भी ई-मेल के जरिये बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद स्कूल खाली करा लिए गए थे.

