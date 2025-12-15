scorecardresearch
 
जालंधर के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, छात्रों को सुरक्षित निकाला गया बाहर

जालंधर में बम धमकी से स्कूलों में हड़कंप मच गया. केएमवी स्कूल सहित कई स्कूलों को ई-मेल के जरिए उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. पुलिस और एंटी-सबोटाज टीम ने गहन तलाशी ली, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. साइबर पुलिस धमकी के स्रोत की जांच कर रही है.

न्यूयॉर्क से धमकी भरा मेल आया है जिसके बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है (Photo-ITG)
न्यूयॉर्क से धमकी भरा मेल आया है जिसके बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है (Photo-ITG)

पंजाब के जालंधर शहर में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब कई निजी और सरकारी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली. धमकी मिलने के बाद स्कूल प्रशासन ने तुरंत एहतियातन छात्रों को बाहर निकाल दिया और अभिभावकों को बच्चों को घर ले जाने के लिए सूचित किया गया. घटना के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, जालंधर के केएमवी स्कूल सहित कई स्कूलों के ई-मेल पर बम धमाके की धमकी भेजी गई थी. एसीपी (नॉर्थ) संजय कुमार ने बताया कि स्कूल प्रिंसिपल के ई-मेल पर एक संदेश मिला, जिसमें स्कूल भवन को बम से उड़ाने की बात कही गई थी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्कूल परिसर की गहन तलाशी शुरू कर दी गई है.

खाली कराया गया स्कूल

एहतियात के तौर पर स्कूल परिसर को खाली कराया गया और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. कई अभिभावकों ने बताया कि पहले स्कूल की ओर से बिजली में खराबी का हवाला देकर बच्चों को लेने के लिए बुलाया गया, जिसके बाद उन्हें बम धमकी की जानकारी दी गई. बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों में भारी चिंता देखी गई.

धमकी की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस के साथ-साथ एंटी-सबोटाज टीम ने भी स्कूल परिसरों की गहन जांच की. एसीपी संजय कुमार ने बताया कि अब तक किसी भी स्कूल से कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में यह धमकी अफवाह या शरारती तत्वों की करतूत लग रही है, हालांकि हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जालंधर के अलावा कुछ अन्य स्कूलों को भी इसी तरह की धमकी भरे ई-मेल मिले हैं. सभी स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और स्थानीय पुलिस लगातार गश्त कर रही है. साइबर पुलिस की टीमें धमकी भरे ई-मेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी हुई हैं. इससे पहले 12 दिसंबर को अमृतसर के कई स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जो बाद में पूरी तरह फर्जी साबित हुई थी.
 

