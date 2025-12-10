scorecardresearch
 
घर में मिले 3 दोस्त, पिस्टल से खेल- खेल में हुई फायरिंग, घायल हुआ एक युवक

अहमदाबाद के नारोल इलाके में तीन दोस्तों की लापरवाही ने बड़ी घटना को जन्म दे दिया, जब घर में रखी देशी पिस्टल से मजाक-मजाक में हुई फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद पुलिस ने फायरिंग करने वाले सिद्धांत और उसके दोस्त रोहित को गिरफ्तार कर लिया है. घायल युवक धर्मेश अस्पताल में भर्ती है और खतरे से बाहर बताया जा रहा है.

घर में मिले दोस्त, पिस्टल से खेल- खेल में हुई फायरिंग, एक घायल (Photo: itg)
गुजरात में अहमदाबाद के नारोल में कल रात फायरिंग का चौंकानेवाला मामला सामने आया. जिसमें एक दोस्त के घर पहुंचे हुए तीन लड़के घर में रखी देशी पिस्टल लोड करके खेलने लगे. वे एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे कि अचानक पिस्टल से हुई फायरिंग में एक युवक बुरी तरह घायल हो गया. मामले की जानकारी मिलते ही नारोल पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके फायरिंग करने वाले और साथ में मौजूद दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल, देर रात नारोल पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाले सिद्धांत भूमिहार के घर रोहित प्रजापति और धर्मेश मिश्रा पहुंचे हुए थे. सिद्धांत के घर कोई मौजूद नहीं था, तो तीनो दोस्तों ने मिलकर खाने का प्लान बनाया था. इस दौरान सिद्धांत के घर पर देशी पिस्टल थी, जिसे लोड करके तीनों दोस्त बारी- बारी एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे. लेकिन जब सिद्धांत पिस्टल लेकर मजाक कर रहा था कि अचानक पिस्टल से हुए फायरिंग में धर्मेश घायल हो गया. मजाक- मजाक में सच में हुई फायरिंग से गोली धर्मेश के कान के ऊपर के हिस्से में जा लगी, जिसमें धर्मेश बुरी तरह लहूलुहान हो गया. धर्मेश को लहूलुहान हालत में सिद्धांत और रोहित अस्पताल लेकर गए.

अहमदाबाद जोन 6 के एसीपी युवराज सिंह गोहिल ने बताया, कल रात तीन दोस्त सिद्धांत के घर एकत्र हुए थे. तीनों दोस्तों ने मिलकर रात को एक साथ खाने का प्लानिंग किया हुआ था. सिद्धांत के घर में देसी पिस्टल थी. जिसे लोड करके एक के बाद एक तीनों हाथ में लेकर चेक कर रहे थे. इस दौरान तीसरी बार जब सिद्धांत पिस्टल चेक कर रहा था, उस समय मजाक मजाक में एक राउंड फायरिंग हुई और गोली धर्मेश मिश्रा के कान के अपर के हिस्से में जा लगी. सिद्धांत और रोहित तुरंत अपने दोस्त धर्मेश को लेकर अस्पताल गए, जहां धर्मेश का इलाज जारी है. अभी धर्मेश खतरे से बाहर है. इस दौरान सिद्धांत और रोहित ने देशी पिस्टल झाड़ियों में फेंक दी, जिसकी तलाश जारी है.

एसीपी युवराज सिंह गोहिल ने कहा, घर में रखी देशी पिस्टल और पिस्टल से हुए फायरिंग मामले में नारोल पुलिस में बीएनएस की धारा 110, 54 और आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(b) और 27(a) के तहत एफ़आईआर दर्ज करके फायरिंग करने वाले सिद्धांत और साथ में मौजूद रोहित को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाही की जा रही है. इसके अलावा पुलिस को पता चला है कि सिद्धांत के घर में देशी पिस्टल देने वाला शख्स शंकर यादव है. शंकर यादव को भी पुलिस ने राउंडअप कर लिया है. 

