गुजरात: दावा का ओवरडोज देकर महिला को बेहोश कर मारा, कंपाउंडर ने चार महीने पहले दोस्त के मर्डर की बात कबूली

गिर सोमनाथ जिले के वेरावल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां पुलिस ने 11 नवंबर को एक महिला की संदिग्ध मौत की गुत्थी सुलझाते हुए 24 साल के पड़ोसी युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी श्याम चौहान सिर्फ 10वीं पास है और गांव में अलग अलग डॉक्टरों के यहां कंपाउंडर के रूप में काम करता था.

11 नवंबर को भावनाबेन चांडेगरा की उनके घर में हत्या हुई थी. शुरुआत में मामला संदिग्ध दिखा क्योंकि घर की मेज पर एक इंजेक्शन मिला था और महिला के हाथ पर सुई का निशान पाया गया था. इसके साथ ही गद्दे पर खून के धब्बे थे और महिला के सोने के गहने भी गायब थे. इन सभी संकेतों से यह साफ हो गया था कि यह प्राकृतिक मौत नहीं, बल्कि लूट के उद्देश्य से की गई हत्या है.

डबल मर्डर का आरोपी गिरफ्तार

जांच में मृतक के घर के पास रहने वाले श्याम चौहान पर पुलिस का शक गया. पुलिस ने उस पर नजर रखी और कुछ ही समय बाद आरोपी चोरी किए गए गहने सोने की दुकान पर गिरवी रखने पहुंचा तो पुलिस ने उसे मौके पर गिरफ्तार कर लिया.

पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने भावनाबेन को ब्लड रिपोर्ट बनवाने के नाम पर भरोसे में लिया था. उसने कहा था कि वह उनकी थैलेसीमिया जांच रिपोर्ट तैयार कर देगा. इसी बहाने वह उनके घर पहुंचा और खून का नमूना लेने की जगह बेहोशी की दवा का ओवरडोज देकर उनकी हत्या कर दी.

पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे

दवा असर करते ही महिला की मौत हो गई और वह गहने लेकर भाग गया. सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि आरोपी ने चार महीने पहले अपने एक दोस्त को भी मॉर्फिन की गोलियां देकर उसकी हत्या की थी और उसके गहने भी लूट लिए थे.



