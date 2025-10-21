scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली: THAR से रौंदी गई मासूम की जिंदगी! 14 साल के बच्चे को कुचलने वाली महिला गिरफ्तार

दिल्ली के वसंतकुंज में थार की टक्कर से आठवीं कक्षा के छात्र की मौत के मामले में पुलिस ने 42 वर्षीय पूजा नाम की महिला को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने पूछताछ में अपराध स्वीकार किया. पुलिस ने उसका लाइसेंस जब्त कर एफआईआर दर्ज की और बाद में उसे जमानत दे दी गई.

Advertisement
X
महिला को बाद में दे दी गई जमानत.(Photo: Representational)
महिला को बाद में दे दी गई जमानत.(Photo: Representational)

दिल्ली के वसंतकुंज इलाके में हुए दर्दनाक थार हिट-एंड-रन केस में पुलिस ने आखिरकार महिला चालक को गिरफ्तार कर लिया है. 15 अक्टूबर की सुबह हुई इस घटना में 14 वर्षीय आठवीं कक्षा के छात्र की मौत हो गई थी. छह दिन की जांच के बाद पुलिस ने थार चला रही महिला की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी महिला की पहचान 42 वर्षीय पूजा के रूप में हुई है. वह दिल्ली की निवासी है. घटना के दिन सुबह पूजा घर के लिए जरूरी सामान लेने निकली थी और सी-9 पॉकेट स्थित मदर डेयरी जा रही थी. इसी दौरान उसकी महिंद्रा थार की टक्कर से 14 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई थी.

यह भी पढ़ें: दिल्ली: कार खरीदने के बाद नींबू कुचलने की रस्म में हादसा, शोरूम की पहली मंजिल से नीचे गिरी Thar

सम्बंधित ख़बरें

S-400 System
थर थर कांपेगा दुश्मन, भारत जल्द खरीदेगा रूस से S-400 मिसाइल, 10 हजार करोड़ की बड़ी डील तय 
India's military celebrated Diwali with Army jawans
सियाचिन ग्लेशियर से INS विक्रांत तक, भारत के सैन्य अधिकारी और जवानों ने ऐसे मनाई दिवाली  
delhi air pollution
दिवाली पर प्रदूषण ने तोड़ दिया चार साल का रिकॉर्ड... PM 2.5 का स्तर 675 के पार, साउंड लिमिट की भी उड़ी धज्जियां 
Air pollution Delhi NCR
दिवाली की रात लखनऊ का AQI पहुंचा 1317, दिल्ली 991... अब कितनी जहरीली है हवा?  
akhilesh on yamuna cleaning bjp
यमुना में केमिकल स्प्रे पर विवाद, Akhilesh ने उठाए सवाल 

घटना के बाद आरोपी महिला वहां से फरार हो गई थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और वाहन नंबर के आधार पर पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस की. पूछताछ के दौरान पूजा ने अपनी गलती स्वीकार कर ली. पुलिस ने उसके खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने और हिट-एंड-रन की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है.

Advertisement

महिला को बाद में दे दी गई जमानत

पुलिस ने उसका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया है. महिला को गिरफ्तार करने के बाद जमानत दे दी गई है. इस घटना के बाद इलाके में गुस्से का माहौल है. स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि सड़क सुरक्षा के प्रति कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसे हादसे दोबारा न हों.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement