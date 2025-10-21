दिल्ली: THAR से रौंदी गई मासूम की जिंदगी! 14 साल के बच्चे को कुचलने वाली महिला गिरफ्तार

दिल्ली के वसंतकुंज इलाके में हुए दर्दनाक थार हिट-एंड-रन केस में पुलिस ने आखिरकार महिला चालक को गिरफ्तार कर लिया है. 15 अक्टूबर की सुबह हुई इस घटना में 14 वर्षीय आठवीं कक्षा के छात्र की मौत हो गई थी. छह दिन की जांच के बाद पुलिस ने थार चला रही महिला की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी महिला की पहचान 42 वर्षीय पूजा के रूप में हुई है. वह दिल्ली की निवासी है. घटना के दिन सुबह पूजा घर के लिए जरूरी सामान लेने निकली थी और सी-9 पॉकेट स्थित मदर डेयरी जा रही थी. इसी दौरान उसकी महिंद्रा थार की टक्कर से 14 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई थी.

घटना के बाद आरोपी महिला वहां से फरार हो गई थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और वाहन नंबर के आधार पर पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस की. पूछताछ के दौरान पूजा ने अपनी गलती स्वीकार कर ली. पुलिस ने उसके खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने और हिट-एंड-रन की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है.

महिला को बाद में दे दी गई जमानत

पुलिस ने उसका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया है. महिला को गिरफ्तार करने के बाद जमानत दे दी गई है. इस घटना के बाद इलाके में गुस्से का माहौल है. स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि सड़क सुरक्षा के प्रति कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसे हादसे दोबारा न हों.

