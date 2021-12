Delhi Weather: ठंड से ठिठुरी दिल्ली, शीतलहर के बीच 3.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा न्यूनतम तापमान

Today Delhi Temperature: राष्ट्रीय दिल्‍ली दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इस समय शीतलहर से ठिठुर रहा है. दिल्ली में आज (सोमवार) यानी 20 दिसंबर की सुबह न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली में अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है. मौसम विभाग (IMD) ने राष्ट्रीय राजधानी में सर्द हवाएं चलने यानी शीतलहर (Cold Wave) का प्रकोप दिनभर जारी रहने का अनुमान जताया है.

सफदरजंग वेधशाला के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज (सोमवार) न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से काफी कम है. मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी (Snowfall) का असर मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है, जिससे तापमान में गिरावट आ रही है.

Delhi | The minimum temperature is expected to dip to 4 degrees Celcius today as cold wave conditions prevail in the national capital, as per India Meteorological Department (IMD).



(Data source: IMD) pic.twitter.com/Hp6LpMmPHe