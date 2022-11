जब महिला की चप्पल मुंह में दबाकर ले भागा सांप, Video ने मचाया इंटरनेट पर धमाल

सांप का नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं. सांप जहरीला हो या न हो, लेकिन जहरीले जीव के नाम का खौफ ही लोगों की हालत ढीली करने के लिए काफी है. खेत और जंगल के करीब रहने वाले लोगों के घरों में सांप निकलने की तमाम खबरें सामने आती हैं. कई बार सांप को पकड़ लिया जाता है, वहीं, कई बार इस जीव को लोग जान से मार देते हैं.

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें सांप चप्पल लेकर भागते नजर आ रहा है. वीडियो को आईएफएस अधिकारी ने ट्वीटर के जरिए शेयर किया है. वीडियो में सांप जो हरकत करता दिख रहा है, उसे देख लोगों को हंसी आ रही है. इस वीडियो अन्य लोग भी रीट्विट और शेयर कर रहे हैं.

IFS प्रवीण कासवान ने शेयर किया है वीडियो

सांप का चप्पल लेकर भागने वाला वीडियो आईएफएस प्रवीण कासवान ने ट्वीट किया है. कासवान ने कैप्शन में लिखा है ''मुझे आश्चर्य है कि यह सांप उस चप्पल का क्या करेगा, उसके पैर नहीं हैं, अज्ञात स्थान.'' इस वीडियो को अब तक 3 लाख 50 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. 1376 बार उनके ट्वीको रीट्वीट किया जा चुका है. वीडियो को 9381 लाइक मिल चुके हैं.

I wonder what this snake will do with that chappal. He got no legs. Unknown location. pic.twitter.com/9oMzgzvUZd