स्वाति मालीवाल को फिर से दिल्ली महिला आयोग की कमान, तीसरी बार बनीं प्रमुख

दिल्ली महिला आयोग (DCW) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को एक बार फिर से आयोग की अध्यक्षा बनाया गया है. स्वाति लगातार तीसरी बार दिल्ली महिला आयोग का जिम्मा संभालेंगी.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली महिला आयोग की मौजूदा टीम को दूसरा टर्म देने के फैसले पर मुहर लगाई है. स्वाति 2015 से लगातार दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख हैं.

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली महिला आयोग बेहतरीन काम कर रहा है. उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है. मैंने आज वर्तमान आयोग के लिए एक और कार्यकाल को मंजूरी दी. स्वाति और उनकी टीम को शुभकामनाएं. बढ़िया काम करते रहें.

Delhi Commission for Women has been doing an excellent work. Their term comes to an end. I approved another one term for the present Commission today. Best wishes to Swatiji and her team. Keep doing good work.

केजरीवाल सरकार की ओर से महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल बढ़ाने जाने के फैसले पर स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहा. उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हमें यह अवसर देने के लिए धन्यवाद देते हैं. यह उनके निरंतर समर्थन के कारण है कि डीसीडब्ल्यू ने दिल्ली में लाखों महिलाओं और लड़कियों के जीवन को बदलने में सफलतापूर्वक कामयाबी हासिल की है। डीसीडब्ल्यू की टीम पूरी ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा करती रहेगी.

We thank Hon‘ble CM @arvindkejriwal ji for giving us this opportunity. It is because of his constant support that DCW has successfully managed to transform lives of lacs of women and girls in Delhi. DCW team will continue serving the people of Delhi with utmost honesty 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 https://t.co/bqO53kYgZq