कोरोना को लेकर दिल्ली में भी अलर्ट, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग नियम तोड़ने पर होगी सख्ती

Chaired the 17th meeting of DDMA to review the #COVID19 situation in Delhi and the ongoing vaccination roll-out, alongwith Hon'ble CM @ArvindKejriwal, Hon'ble Dy. CM @msisodia, Hon'ble Ministers @SatyendarJain & @kgahlot, Chief Secretary,Dr V K Paul NITI Aayog, Dr R GuleriaAIIMS pic.twitter.com/9wJBpQF7In