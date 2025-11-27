scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रैपिडो ड्राइवर के खाते से ताज उदयपुर की शाही शादी तक पहुंची मनी ट्रेल, ED की जांच में बड़ा खुलासा

ईडी ने जांच में खुलासा किया है कि रैपिडो ड्राइवर के बैंक खाते से ताज अरावली रिजॉर्ट, उदयपुर में हुई शाही शादी तक मनी लॉन्ड्रिंग की लंबी चैन जुड़ी हुई है. ड्राइवर के खाते में करोड़ों रुपये आए और तुरंत आगे भेजे गए. शादी गुजरात के युवा राजनीतिक चेहरे आदित्य ज़ूला से जुड़ी बताई जा रही है. मामला 1xBet की अवैध सट्टेबाजी जांच से सामने आया.

Advertisement
X
ED ने किया मनी ट्रेल का बड़ा खुलासा (Photo: Munish Pandey/ITG)
ED ने किया मनी ट्रेल का बड़ा खुलासा (Photo: Munish Pandey/ITG)

उदयपुर में हुई एक शाही शादी और रैपिडो बाइक चलाने वाले एक आम ड्राइवर के बैंक खाते का कनेक्शन सामने आने से ईडी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. ईडी ने पता लगाया है कि नवंबर 2024 में ताज अरावली रिजॉर्ट में हुई एक भव्य डेस्टिनेशन वेडिंग के खर्च के लिए एक रैपिडो राइडर के बैंक खाते का इस्तेमाल किया गया था. यह शादी गुजरात के युवा राजनीतिक चेहरे आदित्य जूला से जुड़ी बताई जा रही है.

जानकारी के अनुसार, यह खुलासा 1xBet की अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी की जांच के दौरान हुआ. ईडी को पता चला कि रैपिडो ड्राइवर के बैंक खाते में 19 अगस्त 2024 से 16 अप्रैल 2025 के बीच 331.36 करोड़ रुपये जमा हुए थे. चौंकाने वाली बात यह है कि ड्राइवर का दूल्हा-दुल्हन या उनके परिवारों से कोई संबंध नहीं है. अधिकारियों का कहना है कि ड्राइवर ने बिना पूछे अपना बैंक खाता इस्तेमाल करने दिया, जिसके बाद यह खाता म्यूल अकाउंट की तरह काम करने लगा.

ईडी की जांच में हुआ बड़ा खुलासा

सम्बंधित ख़बरें

Investigation intensifies in Aflah University linked to Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट: अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच तेज, ईडी ने 16 घंटे तक छापेमारी 
ED has provisionally attached assets of PFI to the tune of Rs 67.03 crores
ईडी ने PFI और SDPI से जुड़ी 67.03 करोड़ की संपत्ति जब्त की, मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई 
Police arrested a man who married a woman by posing as a fake IPS officer
फर्जी IPS बनकर युवती से की शादी, वर्दी और फर्जी आईडी कार्ड के साथ आरोपी गिरफ्तार  
ed seizes properties worth 7500 crore of anil ambani from delhi to maharashtra.
ED ने की अनिल अंबानी ग्रुप की 7500 करोड़ की संपत्त‍ि जप्त 
ED attaches over 40 properties of Anil Ambani including his Pali Hill house
अनिल अंबानी की 40 से ज्यादा प्रॉपर्टीज ईडी ने अटैच कीं  

जांच में पाया गया कि इस खाते में अज्ञात स्रोतों से भारी रकम आती थी और तुरंत अन्य संदिग्ध खातों में भेज दी जाती थी. एक स्रोत ऐसी बैंकिंग चैन से जुड़ा मिला है, जिसमें अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क के पैसे आते थे. ईडी अब इन ट्रांजैक्शनों के स्रोत और अंतिम गंतव्य का पता लगाने में जुटी है.

Advertisement

एक वरिष्ठ ईडी अधिकारी ने कहा कि सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस पूरे खेल को बेहद साधारण तरीके से चलाया गया और कोई शक भी नहीं हुआ. लोग सोचते हैं कि खाते को उधार देने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब वही खाता अपराध की कमाई को सफेद करने का जरिया बन जाता है, तो कानून सख्त कार्रवाई करता है.

रैपिडो राइडर के बैंक खाते का इस्तेमाल

इस मामले ने दिखाया है कि किस तरह म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल कीमती इवेंट्स और शाही आयोजनों को फंड करने के लिए किया जा रहा है, ताकि अवैध पैसों को छिपाया जा सके. ईडी ने लोगों को सतर्क करते हुए कहा है कि वे अपने बैंक खाते, कार्ड, यूटीआई, नेटबैंकिंग या निजी दस्तावेज किसी को न दें. किसी अनजान व्यक्ति के लिए दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें और किसी भी संदिग्ध लेनदेन की तुरंत शिकायत करें. जांच आगे बढ़ने के साथ यह मामला और दिलचस्प मोड़ ले रहा है कि आखिर एक साधारण ड्राइवर का खाता शाही शादी का वित्तीय केंद्र कैसे बन गया.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement