रैपिडो ड्राइवर के खाते से ताज उदयपुर की शाही शादी तक पहुंची मनी ट्रेल, ED की जांच में बड़ा खुलासा

उदयपुर में हुई एक शाही शादी और रैपिडो बाइक चलाने वाले एक आम ड्राइवर के बैंक खाते का कनेक्शन सामने आने से ईडी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. ईडी ने पता लगाया है कि नवंबर 2024 में ताज अरावली रिजॉर्ट में हुई एक भव्य डेस्टिनेशन वेडिंग के खर्च के लिए एक रैपिडो राइडर के बैंक खाते का इस्तेमाल किया गया था. यह शादी गुजरात के युवा राजनीतिक चेहरे आदित्य जूला से जुड़ी बताई जा रही है.

जानकारी के अनुसार, यह खुलासा 1xBet की अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी की जांच के दौरान हुआ. ईडी को पता चला कि रैपिडो ड्राइवर के बैंक खाते में 19 अगस्त 2024 से 16 अप्रैल 2025 के बीच 331.36 करोड़ रुपये जमा हुए थे. चौंकाने वाली बात यह है कि ड्राइवर का दूल्हा-दुल्हन या उनके परिवारों से कोई संबंध नहीं है. अधिकारियों का कहना है कि ड्राइवर ने बिना पूछे अपना बैंक खाता इस्तेमाल करने दिया, जिसके बाद यह खाता म्यूल अकाउंट की तरह काम करने लगा.

ईडी की जांच में हुआ बड़ा खुलासा

जांच में पाया गया कि इस खाते में अज्ञात स्रोतों से भारी रकम आती थी और तुरंत अन्य संदिग्ध खातों में भेज दी जाती थी. एक स्रोत ऐसी बैंकिंग चैन से जुड़ा मिला है, जिसमें अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क के पैसे आते थे. ईडी अब इन ट्रांजैक्शनों के स्रोत और अंतिम गंतव्य का पता लगाने में जुटी है.

एक वरिष्ठ ईडी अधिकारी ने कहा कि सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस पूरे खेल को बेहद साधारण तरीके से चलाया गया और कोई शक भी नहीं हुआ. लोग सोचते हैं कि खाते को उधार देने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब वही खाता अपराध की कमाई को सफेद करने का जरिया बन जाता है, तो कानून सख्त कार्रवाई करता है.

रैपिडो राइडर के बैंक खाते का इस्तेमाल

इस मामले ने दिखाया है कि किस तरह म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल कीमती इवेंट्स और शाही आयोजनों को फंड करने के लिए किया जा रहा है, ताकि अवैध पैसों को छिपाया जा सके. ईडी ने लोगों को सतर्क करते हुए कहा है कि वे अपने बैंक खाते, कार्ड, यूटीआई, नेटबैंकिंग या निजी दस्तावेज किसी को न दें. किसी अनजान व्यक्ति के लिए दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें और किसी भी संदिग्ध लेनदेन की तुरंत शिकायत करें. जांच आगे बढ़ने के साथ यह मामला और दिलचस्प मोड़ ले रहा है कि आखिर एक साधारण ड्राइवर का खाता शाही शादी का वित्तीय केंद्र कैसे बन गया.



