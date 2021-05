'मोदी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी?' पोस्टर पर गिरफ्तारी, कांग्रेस का ट्विटर वॉर

कोरोना संकट के बीच वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी की आलोचना करने पर 17 लोगों की गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरने का मन बना लिया है. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने ट्विटर प्रोफाइल की डीपी में एक काले रंग का पोस्टर लगाया है. इस पोस्टर में लिखा गया है- मोदी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया? राहुल गांधी ने इसी पोस्टर को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा- मुझे भी गिरफ्तार करो.

आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली पुलिस ने इसी तरह का पोस्टर लगाने पर 17 लोगों को गिरफ्तार किया था. अलग अलग थानों में हुई 21 एफआईआर और 17 गिरफ्तारी होने के बाद कांग्रेस ने मुद्दे को केंद्र के खिलाफ मुहिम बनाकर चला दिया है. जिसके बाद से इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया और सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई.

रविवार को जहां पहले राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्टर को शेयर करते हुए चुनौती भरे अंदाज में कहा कि मुझे गिरफ्तार करो. वहीं प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर की प्रोफाइल पिक्चर को पोस्टर से तब्दील कर दिया. राहुल व प्रियंका के बाद इसी कड़ी में रणदीप सुरजेवाला समेत कांग्रेस के सभी नेताओं ने भी इसे एक कैम्पेन की तरह लेते हुए अपनी अपनी ट्विटर प्रोफाइल पिक्चर, विवादों से घिरे पोस्टर से बदल डाली है.





ये कैम्पेन सिर्फ पार्टी के पदाधिकारियों तक ही सीमित नहीं है, कांग्रेस के मुख्य ट्विटर हैंडल से लेकर राज्यवार बनाए गए सभी हैंडल की भी प्रोफाइल पिक्चर बदल दी गयी है. ऐसे में क्या इन सभी के खिलाफ भी मामला दर्ज होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा.



दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर पर तंज भरे अंदाज में लिखा है कि वाजिब सवाल का जवाब देना चाहिए, जवाब नहीं तो सवाल पूछने वालों को गिरफ़्तार करना चाहिए. करना चाहिए कि नहीं??

ऐसे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ट्विटर से एक कैम्पेन की तरह शुरू हुआ ये सवाल अब विपक्ष ने साध लिया है. धीरे धीरे देश भर में बीजेपी के सामने मौजूद सभी पार्टियां अपने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्टर शेयर कर रही हैं.

टीएमसी सांसद महुआ मोईत्रा ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने लिखा- दिल्ली में पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने पर 12 गिरफ्तार. "मोदी जी, आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजा?" बिल्कुल वाजिब सवाल.

