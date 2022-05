तेलंगाना: संबोधन से पहले राहुल गांधी ने पूछा, बोलना क्या है? भाजपा नेता ने शेयर किया VIDEO

भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर तंज कसा है. दरअसल, मालवीय ने जिस वीडियो को शेयर किया है, उसमें राहुल गांधी कुछ कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ दिख रहे हैं. वीडियो में राहुल कहते दिख रहे हैं कि आज किस टॉपिक पर बोलना है, क्या बोलना है?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर अक्सर निशाना साधने वाले बीजेपी के नेता ने शनिवार सुबह एक वीडियो जारी किया है. दरअसल, राहुल गांधी अपने दो दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को तेलंगाना पहुंचे थे.

मालवीय ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें राहुल गांधी कुछ कांग्रेसी नेताओं के साथ एक कमरे में दिख रहे हैं. वीडियो में राहुल गांधी को यह पूछते हुए सुना जा सकता है, "क्या बोलना है, मुझे वास्तव में क्या कहना है?" दावा किया जा रहा है कि राज्य में किसानों के एक कार्यक्रम को संबोधित करने से पहले राहुल गांधी की कांग्रेस नेताओं के साथ एक बैठक थी. इसी दौरान उनके इस बयान को किसी ने शूट कर लिया.

Yesterday, Rahul Gandhi before his rally in Telangana, supposedly in solidarity with farmers, asks what is the theme, क्या बोलना है! 🤦‍♂️ This is what happens when you do politics in between personal foreign trips and nightclubbing… Such exaggerated sense of entitlement. pic.twitter.com/NdRBDlGNK3

17 सेकंड के वीडियो क्लिप में राहुल गांधी को एक कुर्सी पर बैठे और अन्य नेताओं से पूछते हुए देखा जा सकता है, "आज का मुख्य विषय क्या है ... क्या बिल्कुल बोलना है, मुझे वास्तव में क्या कहना है?" राहुल गांधी को वारंगल में किसानों के मुद्दों पर एक जनसभा को संबोधित करना था.

मालवीय ने विदेश यात्राओं और नाइटक्लबिंग पर कसा तंज

अमित मालवीय ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया और कहा, "कल (शुक्रवार), राहुल गांधी तेलंगाना में अपनी रैली से पहले पूछते हैं कि थीम क्या है, क्या बोलना है?" मालवीय ने कहा, "ऐसा तब होता है जब आप निजी विदेश यात्राओं और नाइटक्लबिंग के बीच राजनीति करते हैं.''

दरअसल, अमित मालवीय उस हालिया वायरल वीडियो का जिक्र कर रहे थे जिसमें राहुल गांधी नेपाल के काठमांडू के एक लोकप्रिय नाइट क्लब में देखे गए थे. राहुल गांधी सोमवार को नेपाल की राजधानी में अपनी पत्रकार मित्र सुम्निमा उदासी की शादी में शामिल होने के लिए मैरियट होटल में थे.

Rahul Gandhi was at a nightclub when Mumbai was under seize. He is at a nightclub at a time when his party is exploding. He is consistent.



Interestingly, soon after the Congress refused to outsource their presidency, hit jobs have begun on their Prime Ministerial candidate... pic.twitter.com/dW9t07YkzC