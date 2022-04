'आपकी जकात के एक हिस्से से हिंदुत्व सबसे ज्यादा घबराता है', इस्लामिक संगठन PFI का ट्वीट

विवादित इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) रमजान में मुसलमानों से जकात देने की अपील कर रहा है. 7 अप्रैल को PFI ने एक वीडियो मैसेज के जरिए रमजान के मौके पर मुसलमानों से ज्यादा से ज्यादा जकात यानी दान देने की अपील की है.

ट्विटर पर @PFIOfficial नाम से बनाए गए अकाउंट के वॉल पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है. वीडियो में कहा जा रहा है कि आपकी जकात का एक हिस्सा जिससे हिंदुत्व सबसे ज्यादा घबराता है. सोशल मीडिया में वीडियो के वायरल होने के बाद इस पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या हिंदुत्व की विचारधारा से देश के मुसलमानों को बरगला कर जकात/दान मांगना सही है? क्या एक तबके पर हावी होने या उसका डर दिखाकर कर फंड जुटाना गैर कानूनी नहीं है?

वीडियो में क्या कहा गया है...?

वीडियो में कहा गया है कि आपकी जकात का एक हिस्सा जिससे हिंदुत्व सबसे ज्यादा घबराता है. इस्लाम में जकात का एक धार्मिक महत्व है लेकिन यहां PFI रमजान में मुसलमानों से जकात सिर्फ इसलिए देने को कह रही क्योंकि उनका दावा है कि जकात के हिस्से से हिंदुत्व सबसे ज्यादा घबराता है.

A share of your Zakat that the Hindutva Dreads the Most#SupportToPopularFront pic.twitter.com/tExVEPaHjr