Delhi Pollution: प्रदूषण के बीच राजधानी में छाई धुंध की चादर, दिल्ली की हवा 'खराब'

राष्ट्रीय राजधानी दिल्‍ली में प्रदूषण (Pollution) का स्तर बढ़ने से हवा जहरीली हो रही है. प्रदूषण की वजह से दिल्ली के आसमान में स्मॉग यानी धुंध की चादर छाई हुई है. आसमान में धुंध (Smog) के कारण विजिबिलिटी काफी कम है. कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता (AIQ) बेहद खराब स्तर पर है. वहीं, मौसम की बात करें तो राजधानी के तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है.

राजधानी में मौसम की वजह से बुधवार को वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार रिकॉर्ड किया गया. हालांकि, दिल्ली की हवा अब भी 'खराब' श्रेणी में बनी हुई है. दिल्ली में हवा की गति बढ़ने की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 279 दर्ज किया गया.

#WATCH Delhi: Smog shrouds parts of the national capital leading to decreased visibility; visuals from Akshardham area pic.twitter.com/iDtN8jgTYY