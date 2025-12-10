दिल्ली: 207 करोड़ में बनेगा DTC का 12 मंजिला नया हेडक्वॉर्टर, ये सुविधाएं बनाएंगी खास

दिल्ली परिवहन निगम (DTC) को जल्द ही अपना एक अत्याधुनिक नया मुख्यालय मिलने जा रहा है. राजधानी के परिवहन ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए DTC और दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC) के बीच इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं. इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 207 करोड़ रुपये रखी गई है और इसका निर्माण कार्य DSIIDC द्वारा किया जाएगा.

नए मुख्यालय की संरचना और क्षेत्रफल

यह नया मुख्यालय भवन कुल 12 मंज़िलों का होगा, जिसमें DTC के प्रमुख विभागों जैसे IT, चाइल्ड केयर, प्रशासनिक शाखा (AO), DT समेत कई महत्वपूर्ण कार्यालयों को स्थान दिया जाएगा. इस परियोजना का कुल क्षेत्रफल लगभग 6,158 वर्ग मीटर (करीब 2 एकड़) होगा, जिससे यह भवन दिल्ली के प्रमुख प्रशासनिक परिसरों में से एक बन जाएगा.

DTC और DSIIDC दोनों के लिए कार्यालय

इस निर्माणाधीन भवन का उपयोग संयुक्त रूप से किया जाएगा, जिसमें 50 प्रतिशत हिस्सा DTC और 50 प्रतिशत हिस्सा DSIIDC के कार्यालयों के लिए आरक्षित रहेगा. इससे दोनों संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय और कार्यक्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है.

तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य

अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना को लगभग तीन वर्षों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है. निर्माण के दौरान आधुनिक तकनीक और गुणवत्ता मानकों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, ताकि यह भवन लंबे समय तक सुरक्षित और टिकाऊ बना रहे.

ग्रीन बिल्डिंग की तर्ज पर होगा निर्माण

पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए नई बिल्डिंग में 20 प्रतिशत क्षेत्र को हरित (ग्रीन एरिया) के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके अलावा, भवन को ग्रीन बिल्डिंग मानकों के अनुरूप डिजाइन किया जाएगा, ताकि ऊर्जा की खपत कम हो और पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़े.

पार्किंग और परिवहन सुविधाएं

भवन के बेसमेंट में 200 से अधिक कारों की पार्किंग की सुविधा होगी. इसके साथ ही परिसर में 100 से अधिक बसों के परिचालन की व्यवस्था की जाएगी, जिससे DTC के संचालन और प्रबंधन में सुविधा मिलेगी.

दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि नए मुख्यालय में आधुनिक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है, जिनमें शामिल हैं:

सोलर लाइटिंग व्यवस्था

STP और ETP प्लांट

रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

RO वाटर प्लांट

पब्लिक एड्रेस (PA) सिस्टम

हाई-मास्ट लाइटिंग

CCTV सर्विलांस सिस्टम

EPABX टेलीफोन सिस्टम

सुरक्षा के उन्नत इंतजाम

ट्रांसपोर्ट मंत्री पंकज सिंह के मुताबिक इससे परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी. यह नया मुख्यालय न केवल DTC की प्रशासनिक क्षमता को मजबूत करेगा, बल्कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. परियोजना के पूरा होने के बाद DTC के कार्यों में गति, पारदर्शिता और तकनीकी दक्षता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है. यह परियोजना राजधानी में बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक अहम कदम के रूप में देखी जा रही है.

