दिल्ली: 15 हजार की रिश्वत लेते महिला सब इंस्पेक्टर अरेस्ट, करी थी 2 लाख रुपये की मांग

दिल्ली पुलिस की विजिलेंस यूनिट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए संगम विहार थाने में तैनात महिला सब इंस्पेक्टर नमिता को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. अधिकारियों के मुताबिक, यह गिरफ्तारी गुरुवार शाम को की गई जब विजिलेंस टीम ने शिकायत के आधार पर जाल बिछाया था.

विजिलेंस यूनिट को संगम विहार की एक महिला ने शिकायत दी थी कि सब इंस्पेक्टर नमिता ने उसके केस को सही तरीके से देखने के बदले 2 लाख रुपये की मांग की है. महिला का कहना था कि अधिकारी ने उसे चेतावनी दी कि अगर वह रकम नहीं देती तो केस कमजोर पड़ जाएगा और उसे नुकसान हो सकता है.

महिला सब इंस्पेक्टर रिश्वत लेते गिरफ्तार

शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस टीम तुरंत सक्रिय हुई और उसी दिन शाम को पुलिस स्टेशन में जाल बिछाया गया. तय समय के अनुसार शिकायतकर्ता सब इंस्पेक्टर से मिलने पहुंची. शिकायत के अनुसार, अधिकारी ने पहले किस्त के रूप में 15 हजार रुपये की मांग की थी.

विजिलेंस टीम ने पूरी योजना तैयार की थी. जैसे ही सब इंस्पेक्टर ने शिकायतकर्ता को पैसे एक फाइल में रखने को कहा और रकम उसके टेबल पर रखी गई, उसी समय विजिलेंस टीम कमरे में दाखिल हुई. टीम ने मौके पर ही नमिता को हिरासत में ले लिया और फाइल से 15 हजार रुपये बरामद कर लिए.

अधिकारियों ने बताया कि सब इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की आगे की जांच की जा रही है. यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही सख्त नीति का हिस्सा बताई जा रही है.

विजिलेंस टीम ने नमिता को हिरासत में लिया

विजिलेंस यूनिट का कहना है कि किसी भी शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा और जो भी अधिकारी रिश्वत लेते पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के सामने आने के बाद से पुलिस विभाग में भी चर्चा है कि जांच के दौरान किसी तरह का दबाव या लालच स्वीकार नहीं किया जाएगा.

