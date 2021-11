Delhi Weather Update: दिवाली के बाद 'जहरीली' हो जाएगी दिल्ली की हवा, 'वैरी पुअर' कैटेगरी में आने की आशंका

Delhi Weather Update: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल कुछ दिनों के लिए हवा जहरीली हो जाती है. लोगों की विजिबिलिटी तो कम होती ही है, साथ ही साथ सांस लेने में भी कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है. वैज्ञानिक ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में दिल्ली की हवा और प्रदूषित होने जा रही है. कैटेगरी वैरी पुअर तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है.

दिल्ली में मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक वीके सोनी ने राजधानी के मौसम के बारे में भविष्यवाणी की है. उन्होंने कहा, ''चार नवंबर तक एयर क्वालिटी के पुअर कैटेगरी में रहने की आशंका है. जबकि यह 5-6 नवंबर को 'वैरी पुअर' कैटेगरी में जा सकती है.'' इसके पीछे दिवाली में जलाए जाने वाले पटाखे और उत्तर-पश्चिम की ओर से चलने वाली हवाओं को वजह बताया है.

राजधानी में सोमवार से ही एयर क्वालिटी खराब होने लगी है. आज सुबह सात बजे आनंद विहार इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 374, जहांगीरपुरी में 394, रोहिणी में 305, मुंडका में 309 दर्ज किया गया है. यह 'वैरी पुअर' कैटेगरी में आता है. इसके अलावा, बवाना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आईटीओ और लोधी रोड के इलाकों में भी हवा प्रदूषित रही. हालांकि, यहां पर सोमवार सुबह पुअर कैटेगरी की एयर क्वालिटी दर्ज की गई.

Till 4th Nov, air quality is expected to be in 'poor' category. It could dip to 'very poor' category on 5-6 Nov due to northwesterly winds & bursting of crackers. The minimum temperature will remain between 13-15 degrees Celcius for the next 3 days: VK Soni, IMD Scientist, Delhi pic.twitter.com/FWF2ZVAK0j