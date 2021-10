दिल्ली में मौसम खुशनुमा लेकिन हवा 'बहुत खराब', दिवाली के बाद बढ़ेगा प्रदूषण!

Delhi Weather Updates: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुलाबी ठंड के साथ मौसम खुशनुमा बना हुआ है. दिल्ली में आज (शनिवार) यानी 30 अक्टूबर को सुबह के समय न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) मौसम के औसत से एक डिग्री कम 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

वहीं, दिल्ली की हवा की गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी बहुत खराब श्रेणी में हैं. IMD के अनुसार, मौसम लगातार शुष्क बना रहेगा. एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगले कुछ दिनों में हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है. दरअसल, आगामी दिनों में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ सकती हैं. इसके अलावा 04 नवंबर को दिवाली के मौके पर आतिशबाजी से राजधानी की हवा जहरीला हो सकती है. हालांकि, राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध है.

मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिन में आंशिक तौर पर बादलों के साथ धूप की आवाजाही का अनुमान जताया है. वहीं, अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 278 यानी 'खराब' श्रेणी में रह सकता है.

