दिल्ली: आदर्श नगर में 2 महिलाओं पर चाकू से हमला, एक की मौत

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में बीती रात साढ़े 9 बजे के करीब अज्ञात बदमाशों ने दो महिलाओं पर चाकू से हमला किया. इस वारदात में एक महिला की मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है.

मृतक महिला की पहचान निर्मला उर्फ बंगालां (30) के रूप में हुई, जो खजूरी खास की रहने वाली थी. दूसरी घायल महिला, जिसकी पहचान फिरोज़ी (30) के रूप में हुई है, वो भी खजूरी खास की रहने वाली है और उसका इलाज चल रहा है.

पुलिस स्टेशन आदर्श नगर के बीट स्टाफ को गुरुवार, 23 अक्टूबर को रात 9:30 बजे के आसपास चाकू लगने से घायल एक महिला मिली. पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन संदिग्धों को पकड़ा है. गिरफ्तार किए गए तीनों संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और आगे की जांच जारी है.

कैसे हुई वारदात?

आदर्श नगर थाना क्षेत्र के सब्जी मंडी ट्रांसपोर्ट पार्किंग के पास रात करीब 9:30 बजे यह वारदात हुई. अज्ञात बदमाशों ने निर्मला उर्फ बंगालां और फिरोज़ी नाम की दो महिलाओं को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. दोनों महिलाएं खजूरी खास की रहने वाली हैं.

निर्मला को चाकू के गंभीर घाव लगे थे और उनकी मौत हो गई. वहीं, दूसरी महिला फिरोज़ी घायल है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है. पुलिस ने हमलावरों की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी है और तीन संदिग्धों से पूछताछ जारी है.

पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि नॉर्थ-वेस्ट दिल्ली के आदर्श नगर में एक 30 साल की महिला मृत मिली, जबकि दूसरी घायल हालत में पाई गई. यह घटना गुरुवार रात करीब 9.30 बजे हुई. बाद में मृत महिला की पहचान निर्मला के रूप में हुई. एक और महिला, जिसकी पहचान फिरोज़ी (30) के रूप में हुई, जो खजूरी खास की रहने वाली है, वह भी मौके पर घायल मिली. एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि फिरोज़ी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया.

