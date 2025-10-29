scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली से संदिग्ध जासूस गिरफ्तार, पाकिस्तान सहित कई देशों की कर चुका है यात्राएं

दिल्ली पुलिस ने एक संदिग्ध जासूस को गिरफ्तार किया गया है. बताया जाता है कि आरोपी एक वैज्ञानिक के संपर्क में था. साथ ही वह पाकिस्तान सहित कई देशों की यात्राएं भी कर चुका है.

Advertisement
X
दिल्ली पुलिस ने 59 वर्षीय संदिग्ध जासूस को किया गिरफ्तार. (Photo: Representational )
दिल्ली पुलिस ने 59 वर्षीय संदिग्ध जासूस को किया गिरफ्तार. (Photo: Representational )

दिल्ली पुलिस ने एक 59 वर्षीय व्यक्ति को जासूसी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया है. इन गतिविधियों में एक विदेशी परमाणु वैज्ञानिक के साथ संबंध और झारखंड के जमशेदपुर से संचालित एक फर्जी पासपोर्ट रैकेट शामिल है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

कई देशों की यात्रा कर चुका है आरोपी

अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि आरोपी की पहचान मोहम्मद आदिल हुसैनी के रूप में हुई है और उसे सैयद आदिल हुसैन, नसीमुद्दीन व सैयद आदिल हुसैनी के नाम से भी जाना जाता है. उसे दो दिन पहले दिल्ली के सीमापुरी से गिरफ्तार किया गया.

सम्बंधित ख़बरें

Ashley J. Tellis
एश्ले टेलिस... कभी ट्रंप बनाने वाले थे भारत में राजदूत, अचानक चीन की जासूसी में क्यों पकड़ा अमेरिका ने 
खुफिया जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने लिया एक्शन
हरियाणा: जासूसी के आरोप में पलवल से एक शख्स गिरफ्तार, पाकिस्तान भेजता था खुफिया जानकारी 
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि दिल्ली की ख़राब हवा को दोष सिर्फ पंजाब को देना किसानों के साथ नाइंसाफी है (Photo: PTI)
'प्रधानमंत्री युद्ध रुकवा सकते हैं, तो...', पराली के मुद्दे पर बोले CM भगवंत मान 
Cloud Seeding
Cloud Seeding के लिए सही स्थिति क्या? 
Cloud Seeding
असली बारिश से कितनी अलग Artificial Rain?  

यह भी पढ़ें: जासूसी के आरोप में जेल में बंद यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को नहीं मिली राहत... हिसार कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी

एक पुलिस सूत्र ने बताया कि आरोपी विदेश में स्थित एक परमाणु वैज्ञानिक के संपर्क में था और पाकिस्तान सहित कई देशों की यात्रा कर चुका था. सूत्र ने दावा किया कि उसने जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके एक संवेदनशील प्रतिष्ठान के तीन पहचान पत्र हासिल किए.

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (विशेष प्रकोष्ठ) प्रमोद सिंह कुशवाह ने बताया कि आदिल जमशेदपुर के टाटा नगर का निवासी है. अधिकारी ने कहा, "आदिल और उसके भाई अख्तर हुसैनी पर विदेशों को संवेदनशील जानकारी मुहैया कराने और जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके कई भारतीय पासपोर्ट हासिल करने का संदेह है."

Advertisement

आदिल से पूछताछ कर रही है पुलिस

कथित तौर पर पूरा नेटवर्क जमशेदपुर से संचालित हो रहा था. जहां जाली दस्तावेजों की मदद से फर्जी पहचान पत्र और पासपोर्ट तैयार किए जा रहे थे. तलाशी के दौरान पुलिस ने आदिल के कब्जे से एक असली और दो जाली पासपोर्ट जब्त किए. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि आदिल को 26 अक्टूबर को बीएनएस की धारा 61(2) (आपराधिक षड्यंत्र), 318 (धोखाधड़ी), 338 (मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत आदि की जालसाजी) और 340 (जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का असली के रूप में इस्तेमाल) के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया था.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुंबई पुलिस ने आदिल के भाई अख्तर को गिरफ्तार किया है, जो कई खाड़ी देशों की यात्रा कर चुका था. अख्तर तीन पहचान पत्र हासिल करने में भी शामिल था. जांच दल इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इस नेटवर्क के जरिए कितने लोगों को फर्जी पासपोर्ट जारी किए गए. फिलहाल आदिल से पूछताछ की जा रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    Advertisement