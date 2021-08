दिल्ली में 9वीं से 12वीं तक के खुलेंगे स्कूल, बाकी कक्षाओं के बारे में शिक्षा मंत्री ने ये दिया जवाब

Delhi School Re-Open: कई राज्यों के बाद अब राजधानी दिल्ली में भी स्कूल खोल दिए जाएंगे. दिल्ली सरकार ने एक सितंबर से राजधानी में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है. इसके बाद चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोला जाएगा. दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट (डीडीएमए) की बैठक में यह फैसला लिया गया. 9वीं से 12वीं के अलावा, कक्षा छह से आठवीं तक के स्कूल आठ सितंबर से खोले जाएंगे. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक सितंबर से स्कूलों के खुलने के बाद किन बातों का पालन करना होगा. वहीं, बाकी कक्षाओं को खोलने को लेकर सिसोदिया ने कहा कि अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है.

डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना पड़ेगा और किसी भी छात्र को स्कूल आने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा. छात्रों के आने के लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी. अगर अभिभावक सहमति नहीं देते हैं तो स्टूडेंट्स को आने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और उन्हें इसके लिए एबसेंट भी मार्क नहीं करना होगा. उन्होंने आगे कहा, ''शिक्षा को पटरी पर लेकर आना है. इकॉनमी की तरह दिल्ली में स्कूल-कॉलेज को भी खोला जाना चाहिए.''

कब खुलेंगी बाकी की क्लासेस?

सिसोदिया ने बताया कि कई अन्य राज्यों में छठवीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोला जा चुका है. लगभग ज्यादातर राज्यों में स्कूल फिर से शुरू हो चुके हैं. दिल्ली में भी एक सितंबर से स्कूल खोल दिए जाएंगे. इसके अलावा, कक्षा छह से 8वीं के स्कूल 8 सितंबर से खुल जाएंगे. वहीं, अन्य क्लासेस को खोलने पर सवाल किया गया तो सिसोदिया ने कहा कि बाकी क्लासेस के बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है. अभी स्कूलों को खोलने के बाद कैसा बिहेवियर होता है, प्रोटोकॉल्स का किस तरह से पालन हो पाता है. यह सब देखने के बाद ही फैसला लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि हमने स्कूल को खोलने को लेकर हजारों अभिभावकों से प्रतिक्रिया मांगी थी, जिसमें ज्यादातर का मत यही था कि स्कूलों को खोल दिया जाए. वहीं, अब भी बंद रखने वालों की संख्या काफी कम थी.

It has been decided to resume schools, colleges, coaching activities in Delhi with all precautions, in a phased manner. From 1st Sept, classes for std 9-12 in all schools, their coaching classes as well as all colleges/universities will be permitted to resume: Delhi Education Min pic.twitter.com/ZhNpdM1mhX