दिल्ली: शकूरबस्ती स्टेशन के पास टला रेल हादसा, ट्रेन के दो डिब्बे पटरी से उतरे

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शकूरबस्ती रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के दो डिब्बे पटरी से उतर गए. ऐसे में बड़ा रेल हादसा होते-होते बचा है. घटना की जांच चल रही है.

दिल्ली में ट्रैक से उतरीं ट्रेन की 2 बोगियां (Photo: ITG)
दिल्ली में ट्रैक से उतरीं ट्रेन की 2 बोगियां (Photo: ITG)

दिल्ली के शकूरबस्ती रेलवे स्टेशन के पास आज एक बड़ा रेल हादसा होने से टला है. रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूर पहले एक ट्रेन हादसे का शिकार हो गई. बताया जा रहा है कि ट्रेन शकूरबस्ती से निकली थी, तभी यह हादसा हुआ. ट्रेन के दो डिब्बे अचानक रेलवे ट्रैक से खिसक गए यानी पटरी से उतर गए.

अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है. यह घटना शकूरबस्ती रेलवे स्टेशन के करीब हुई है. रेलवे अधिकारियों द्वारा घटनास्थल पर आगे की जांच की जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, ट्रेन जब शकूरबस्ती स्टेशन से निकल रही थी, तभी दौरान यह हादसा हुआ और ट्रेन के दो डिब्बे अचानक रेलवे ट्रैक से खिसक गए.

यह भी पढ़ें: बिलासपुर रेल हादसा... मलबे में जिंदा मिला मासूम, माता-पिता का अब तक नहीं लगा कोई सुराग

जब बिलासपुर में हुआ रेल हादसा...
 
पिछले महीने नवंबर के दौरान, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर स्टेशन के पास एक लोकल ट्रेन और खड़ी मालगाड़ी के बीच टक्कर हो गई थी, जिसमें करीब ग्यारह लोगों की मौत हो गई थी. इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए थे. यह टक्कर बिलासपुर-कटनी सेक्शन पर हुई थी, जिससे कई डिब्बे पटरी से उतर गए थे और रास्ते पर रेल यातायात रोक दिया गया था.

