दिल्ली की हवा के बाद पानी भी हुआ खराब, छठ से पहले यमुना में दिखा जहरीला झाग

दिल्ली की हवा के बाद अब राजधानी का पानी भी जहरीला हो गया है. छठ पर्व से पहले अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वह श्रद्धालुओं को विचलित कर सकती है. कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी में जहरीला झाग तैरते हुए दिखाई दिया. इस तरह की स्थिति में यमुना में सूर्य को अर्घ देना श्रद्धालुओं के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है.

देश की राजधानी दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर लोगों द्वारा छठ का त्योहार मनाया जाता है. बड़ी संख्या में लोग यमुना के घाटों पर सूर्य को अर्घ देने पहुंचते हैं. इसको लेकर दिल्ली सरकार ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं. यमुना के किनारे कई घाट तैयार किए गए, जहां छठ का महापर्व मनाया जाता है, लेकिन सामने आ रही तस्वीरें डराने वाली हैं.

