अब दिल्ली के बुजुर्ग मुफ्त में करेंगे रामलला के दर्शन, केजरीवाल सरकार ने तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या को किया शामिल

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में बुधवार को बैठक हुई. इस बैठक में कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा’ योजना के तहत बुजुर्गों को अयोध्या (Ayodhya) में रामलला के दर्शन कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमने ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा’ योजना को विस्तार देते हुए अब उसमें अयोध्या को भी शामिल कर लिया है.

इस योजना के तहत बुजुर्गों को अयोध्या ले जाकर रामलला के दर्शन करवाने में आने वाला पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी. अभी तक हम 35 हजार लोगों को विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करवा चुके हैं. मेरी कोशिश है कि एक तरह से सभी बुजुर्गों का श्रवण कुमार बनकर उनको रामलला के दर्शन करवाऊं.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के चलते पिछले डेढ़-दो साल से यह योजना बंद पड़ी थी, लेकिन अब कोरोना की स्थिति में काफी सुधार है. हमारी कोशिश है कि अगले एक महीने में तीर्थ यात्रा फिर से शुरू हो जाए. इसलिए सभी लोग तीर्थ यात्रा के लिए पंजीकरण कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि अभी तक इस योजना में जगन्नाथपुरी, उज्जैन, शिरडी, अमृतसर, जम्मू, द्वारका, तिरुपति, रामेश्वरम्, हरिद्वार, मथुरा और बोधगया स्थान शामिल थे. अब इसके अंदर अयोध्या को भी शामिल कर लिया गया है.

बता दें, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के बुजुर्गों को भारत में स्थित ख्याति प्राप्त तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा करावाने के उद्देश्य से 9 जनवरी 2018 को ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा’ की शुरूआत की थी. इस योजना के तहत दिल्ली के बुजुर्गों को फ्री में कई तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जाती है और यात्रा पर आने वाला पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाती है. इस योजना के तहत तीर्थ यात्रा पर जाने वाले बुजुर्ग अपने साथ एक अटेंडेंट भी साथ लेकर जा सकते हैं. एसी ट्रेन से सभी तीर्थ यात्रियों को लेकर जाया जाता है और एसी होटल में ही ठहरने की व्यव्स्था की जाती है. ट्रेन का टिकट, खाने, ठहरने, स्थानीय यात्रा आदि पर जो भी खर्च आता है, वह पूरा खर्च दिल्ली सरकार खुद उठाती है.

13 तीर्थ स्थालों के रूट और यात्रा का समय-

क्र.सं. यात्रा/रूट समय 1 दिल्ली-मथुरा-वृंदावन-आगरा-फतेहपुर सीकरी-दिल्ली 05 दिन 2 दिल्ली-हरिद्वार-ऋषिकेश-नीलकंठ-दिल्ली 04 दिन 3 दिल्ली-अजमेर-पुष्कर-नाथद्वारा-हल्दीघाटी-उदयपुर-दिल्ली 06 दिन 4 दिल्ली-अमृतसर-वाघा बार्डर-आनंदपुर साहिब-दिल्ली 04 दिन 5 दिल्ली-वैष्णो देवी-जम्मू-दिल्ली 05 दिन 6 दिल्ली-रामेश्वरम-मदुरै-दिल्ली 08 दिन 7 दिल्ली-तिरुपति बालाजी-दिल्ली 07 दिन 8 दिल्ली-द्वारकाधीश-नागेश्वर-सोमनाथ-दिल्ली 06 दिन 9 दिल्ली- जगन्नाथ पुरी-कोणार्क-भुवनेश्वर-दिल्ली 07 दिन 10 दिल्ली-शिरडी-शनि शिंगलापुर-त्रियामकेश्वर-दिल्ली 05 दिन 11 दिल्ली-उज्जैन-ओंकारेश्वर-दिल्ली 06 दिन 12 दिल्ली-बोधगया-सारनाथ-दिल्ली 06 दिन 13 दिल्ली-अयोध्या-दिल्ली 04 दिन

‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा’ योजना के लिए इस तरह करें आवेदन

‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा’ योजना का लाभ दिल्ली में रहने वाले सभी बुजुर्ग उठा सकते हैं. इसके लिए पात्र लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है. यह आवेदन डिविजन कमिश्नर ऑफिस, क्षेत्रीय विधायक कार्यालय या तीर्थ यात्रा कमेटी के ऑफिस जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. पात्र आवेदकों का ड्रॉ के जरिए चयन होता है और क्षेत्रीय विधायक यह सर्टिफिकेट देते हैं कि व्यक्ति दिल्ली का निवासी है.

तीर्थ यात्रा योजना के लिए आवेदन करने का तरीका

स्टेप 1- मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की ऑफिशल साइट https://edistrict.delhigovt.nic.in/ पर जाएं

स्टेप 2- वेबसाइट के होमपेज पर "Registration in e-District Delhi" सेक्शन में जाकर "New User" पर क्लिक करें

स्टेप 3- आधार कार्ड या वोटर कार्ड चुनें और उसका नंबर डालें

स्टेप 4- Click on to Continue विकल्प पर क्लिक करें. इसके बाद एक फॉर्म खुल जाएगा

स्टेप 5- फॉर्म में बाकी की जानकारी भरें और जरूरी डॉक्युमेंट की स्कैन की गई फोटो डालें

स्टेप 6- आवेदन फॉर्म सब्मिट करें और अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड याद रखें

स्टेप 7- अब साइट पर लॉग इन करें और मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए आवेदन करें

मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए योग्यता एवं शर्तें