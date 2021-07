दिल्ली-NCR के लोगों को आज फिर गर्मी से मिली राहत, तेज आंधी के बाद कई जगह बारिश

Delhi-NCR Weather Updates: दिल्ली-एनसीआर को लगातार दूसरे दिन झुलसा देने वाली गर्मी से राहत मिली है. शुक्रवार के बाद शनिवार को भी शाम को मौसम सुहाना हो गया. तेज हवा और आंधी के साथ कई जगहों पर हल्की या तेज बारिश शुरू हो गई. नोएडा और गाजियाबाद में भी तेज हवा के साथ बारिश हो रही है.

मौसम विभाग की ओर से कहा गया कि पूरी दिल्ली (पालम एयरपोर्ट, सफदरजंग) और एनसीआर (लोनी देहात, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, गाजियाबाद और इंदिरापुरम) के कई स्थानों और आसपास के क्षेत्रों में 20-40 किमी प्रति घंटा की स्पीड से हल्की से मध्यम तीव्रता के साथ बारिश और हवाएं चलेंगी.

अगले कुछ घंटे में दादरी, ग्रेटर नोएडा के अलावा शामली, बड़ौत, बागपत और मेरठ (यूपी), कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, गन्नौर, सोनीपत, नरवाना, गोहाना, खरखोदा, रोहतक, भिवानी, झज्जर, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, मट्टनहेल और फरुखनगर (हरियाणा) में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना जताई है.

