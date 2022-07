IMD Rainfall Alert: दिल्ली से सटे इलाकों में होने वाली है झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने दी ये जानकारी

NCR Rains: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे इलाकों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है. मौसम विभाग (IMD) ने शुक्रवार सुबह NCR के कई इलाकों में झमाझम बारिश के आसार जताए हैं. इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है.

मौसम विभाग (नई दिल्ली) के अनुसार, एनसीआर के कुछ इलाकों में गरज के साथ हल्की से मध्यम गति की बारिश होने वाली है. आज सुबह जारी हुए अपडेट के अनुसार, एनसीआर के लोनी देहात, हिंडन, गाजियाबाद, छपरौला, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, में बारिश होगी. इसके अलावा, हरियाणा के बरवाला, हांसी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ में बारिश होगी.

यूपी के भी कई इलाकों में गरज के साथ बारिश की संभावना है. IMD की मानें तो मोदीनगर, खैर, राया, हाथरस, मथुरा, टुंडला, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद व राजस्थान के राजगढ़ में अगले कुछ समय में बारिश के आसार हैं.

Thunderstorms with light to moderate intensity rain would occur over & adjoining areas of NCR (Loni Dehat, Hindon AF Station, Ghaziabad, Chhapraula, Noida, Dadri, Greater Noida) Barwala, Hansi, Bhiwani, Charkhi Dadri, Mahendargarh in Haryana, during next 2 hours: IMD, New Delhi